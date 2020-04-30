HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere’ye ağır cezaevi eleştirisi

İngiltere’ye ağır cezaevi eleştirisi

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 18:51 | Son Güncelleme

İngiltere, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin eleştiri oklarının hedefinde.

İngiltere’ye ağır cezaevi eleştirisi

Komite, cezaevlerindeki durum nedeniyle İngiltere’ye ağır eleştiriler yöneltti, “derin kriz" uyarısında bulundu.Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) bugün yayımladığı raporunda, İngiltere'ye cezaevlerindeki durum nedeniyle ağır eleştiriler yönelterek "derin kriz" uyarısında bulundu.

Komite üyeleri, 2019 yılının Mayıs ayında İngiltere'deki cezaevlerine yaptıkları ziyaretler sonrasında hazırladıkları raporda, "derin endişeye yol açan” gözlemlerde bulunduklarını aktardılar.

"Güvenli değil”

Raporda, ziyaret edilen Doncaster, Liverpool ve Wormwood Scrubs hapishanelerinin aşırı dolu olduğu, mahkumlar arasında ve yine mahkumlar ile gardiyanlar arasındaki şiddet olaylarının rekor düzeye ulaştığı aktarıldı. Benzer koşulların genç suçluların bulunduğu Feltham A ve Cookham Wood ıslah evlerinde de gözlemlendiği belirtildi.

Komite üyeleri raporlarında, "ziyaret edilen hapishaneler güvenli olarak nitelendirilemez” görüşüne yer verdi.

“Uyuşturucu kullanımı alarm veriyor”

CPT üyelerinin raporlarında yer verdikleri bir diğer çarpıcı gözlem de cezaevlerindeki uyuşturucu kullanımına ilişkin.

"Alarm veren düzeydeki uyuşturucu madde kullanımı derin endişe yaratmaktadır” denilen raporda, hapishanelerde rastgele yapılan testlerde, hükümlülerin üçte birinin uyuşturucu kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

Tecrit uyarısı

İngiltere'yi hapishanelerde uygulanan uzun süreli tecrit hakkında da uyaran komite ayrıca çok yüksek sayıda hükümlünün akıl sağlığı sorunu yaşadığı, kimilerinin de kendilerine zarar verdiklerini aktardı.

Raporda çok ciddi akıl sağlığı sorunu yaşayan hükümlülerin tecrit edildiği bilgisi paylaşıldı, bunların uygun hastanelerde tedavi görmeleri gerekirken, cezaevlerinde tecrit edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

CPT ayrıca gardiyan ve cezaevi çalışan sayısının yeterli olmadığına, mevcut çalışanların ise çok zor koşullarda yoğun baskı altında bulunduğuna dikkat çekti.

İngiltere hükümeti, raporda yer verilen ağır eleştirilere yanıt verdi.

Cezaevlerindeki gardiyan sayısının artırılacağını bildiren İngiliz hükümeti, ayrıca hapishanelerdeki güvenliğin güçlendirilmesi için de 114 milyon euroluk bir yatırım programının belirlendiğini kaydetti.

DW, AFP/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Fosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdilerFosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdiler
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı

En Çok Okunan Haberler

AYM'den kritik karar! Polisin o yetkisi iptal edildi

AYM'den kritik karar! Polisin o yetkisi iptal edildi

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Türkiye'nin koronavirüs salgını sonrası normalleşme takvimiyle ilgili hangi seçenekler konuşuluyor?

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Yardım talebine Bakanlık'tan jet yanıt

Sağlık bakanlığı duyurdu! Koronavirüsle ilgili yeni komisyon

Sağlık bakanlığı duyurdu! Koronavirüsle ilgili yeni komisyon

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Playstation 4

Playstation 4

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 230 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 230 bini aştı

Son dakika: Almanya'da flaş karar! Bazı alanlar tekrar açılıyor

Almanya'da flaş karar! Bazı alanlar tekrar açılıyor

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama: İnsan yapımı olamaz

Koronavirüs insan yapımı mı? Araştırma sonucu açıklandı

Çocuklar ve koronavirüs hakkında dikkat çeken araştırma!

Çocuklar ve koronavirüs hakkında dikkat çeken araştırma!

İngiltere'den aşı müjdesi: Koronavirüs aşısı Haziran’da hazır

Koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da hazır

Fosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdiler

Fosilini buldular, 'çılgın yaratık' adını verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.