HABER

İngiltere'ye dönemeden yakalandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 20:46 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI İngiltere'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet gösteren derneklerde aktif olarak görev aldığı belirlenen ve İzmir'in Çiğli ilçesinde İngiltere'ye giderken yakalanan Murat H.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİP TUTUKLANDI
İngiltere'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet gösteren derneklerde aktif olarak görev aldığı belirlenen ve İzmir'in Çiğli ilçesinde İngiltere'ye giderken yakalanan Murat H.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Murat H., tutuklandı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısıİstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisinden Denktaş ile Küçük'ün kabrine ziyaretTürkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisinden Denktaş ile Küçük'ün kabrine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

Sıla Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu! İşte Kural'ın evindeki gecenin detayları

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Erkan Tan'dan Fatih Portakal'a: 3.havalimanının o kulesi var ya o kulesi...

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

Antalya'da halk otobüsünde çocuğa taciz iddiası

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den maganda uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmen duyurdu: 2-3 ay içinde tek tip askerlik geliyor

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da korkutan patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Sinop'ta ele geçirildi! 2 bin 400 yıllık...

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu yardım teklifini reddetti

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi resmen duyurdu! 3'ü de meslekten ihraç edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.