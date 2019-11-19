İngiltere'ye dönen cihatçılar için önlemler: 'Hareketleri kısıtlanacak, radikalleşme karşıtı mecburi eğitim verilecek'

Financial Times gazetesi, İngiliz hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberinde, İngiltere'ye geri dönen cihatçı savaşçıların 'terör suçlarından' yargılanmaları için yeterli kanıt bulunamaması durumunda, radikalleşme karşıtı mecburi eğitime sokulacaklarını ve seyahatlerinin kısıtlanacağını' yazdı. Türkiye'nin 'IŞİD şüphelisi olduğu' gerekçesiyle sınır dışı ettiği İngiliz vatandaşı geçen hafta Perşembe günü Londra Heathrow Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. IŞİD'e katılan İngiliz vatandaşlarının sayısının 900 olduğu tahmin ediliyor. Gazetenin haberine göre IŞİD'e katılanların yüzde 40'ı İngiltere'ye geri döndü, yüzde 20'si öldü. 360'a yakın İngiliz vatandaşının da hala Orta Doğu'da olduğu düşünülüyor. İngiliz güvenlik yetkilileri, Türkiye aracılığıyla olmasa bile ülkeye giriş yapan savaşçıların kimliklerini tespit edebildiklerini söylüyor. İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Alex Younger, geri dönenlerin 'tehlike yaratabilecek bağlantılara ve özelliklere sahip olabilecekleri' uyarısında bulunuyor.

İngiliz hükümeti, geri dönen savaşçıların yargılanmasına çalışacaklarını söyledi. Ama bu kişilerin 'terör suçu işlediklerine' dair kanıtlar bulmak zor. Financial Times gazetesine göre bu savaşçıların ülke içindeki hareket ve seyahatlerini izlemenin de kolay olmayacağını yazıyor. Güvenlik hizmetlerinin kısıtlı kaynaklara sahip olması nedeniyle İngiliz istihbaratı da radikal cihatçıların takip edilmesi görevini üstleniyor. Gazete, gözetim ve denetleme faaliyetlerinin de maliyetinin yüksek olmasından dolayı, geri dönen cihatçılardan mahalli yetkililer, yerel yönetimler ve yerel polis birimlerinin sorumlu olacağını yazdı. Financial Times'ın haberine göre ülkeye giren savaşçılar gözaltına alınacak, polis tarafından sorgulanacak, üzerlerindeki dijital araçlara soruşturma kapsamında el konulabilecek ve eğer yeterli kanıt bulunursa şüpheliler terör suçlarından yargılanacak. Kanıt bulunamaz ise savaşçılar İngiltere İçişleri Bakanlığı'na bağlı radikalleşme karşıtı eğitime tabi tutulacaklar. Polise belirli aralıklarla bildirimde bulunmak gibi önlemlerle de şüphelilerin İngiltere içindeki konumları hakkında da sürekli bilgi sahibi olunacak.