İngiltere'ye girişlerde de 'negatif koronavirüs test sonucu' zorunluluğu getirilecek

Koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanan İngiltere, ülkeye girişlerde, kendi vatandaşları da dahil olmak üzere 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs test sonucu zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

Uygulamanın İngiltere'de gelecek hafta, İskoçya'da ise "en kısa süre içinde" yürürlüğe konması bekleniyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, uygulama ile virüsün yeni varyantlarının ülkeye girişini engellemeyi umduklarını belirtti.

Shapps "Ülkeye yeni Covid-19 vakalarının girişini durdurmak için etkili önlemlerimiz var, ancak virüsün yeni varyantları konusunda daha sıkı önlemler almalıyız" dedi.

Galler ve Kuzey İrlanda'da da benzer bir uygulamaya gidilebileceği aktarıldı.

Uçak, gemi ya da trenle ülkeye giriş yapanlardan yeni seyahat kurallarına uymayanlara 500 sterlin ceza kesilecek.

Ancak nakliyeciler, 11 yaş altı çocuklar ve test altyapısı bulunmayan ülkelerden gelenler uygulamadan muaf tutulacak.

İrlanda'dan gelenlere de test zorunluluğu bulunmayacak.

İngiltere'nin 'seyahat koridoru listesi'nde bulunmayan ülkelerden giriş yapanlara 10 günlük izolasyon zorunluluğu da sürüyor.