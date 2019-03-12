"İngiltere'ye net ve kapsamlı önerilerde bulunduk"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin bu ülkeye net ve kapsamlı önerilerde bulunduklarını bildirdi.

Merkel, Belçika Başbakanı Charles Michel ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında, Belçikalı mevkidaşıyla Brexit ve gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuları görüştüklerini belirtti.

AB’ye üye 27 ülke adına müzakereleri yürüten AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'e teşekkür eden Merkel, Juncker ve Barnier'in İngiltere'ye sundukları önerileri desteklediğini ifade etti.

Merkel, "Juncker ve Barnier tarafından temsil edilen 27 AB ülke olarak biz, İngiltere'nin endişelerini dikkate alarak ve onlara cevap vermek için net ve kapsamlı önerilerde bulunduğumuzu düşüyorum." dedi.

İngiltere ile gelecekte iyi ilişkiler hedeflediklerini vurgulayan Merkel, düzenli bir Brexit istediklerini, şimdi ise İngiliz Parlamentosu'nun vereceği kararı bekleyeceklerini kaydetti.