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"İngiltere'ye net ve kapsamlı önerilerde bulunduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Juncker ve Barnier tarafından temsil edilen 27 AB ülke olarak biz, İngiltere'nin endişelerini dikkate alarak ve onlara cevap vermek için net ve kapsamlı önerilerde bulunduğumuzu düşüyorum" - Belçika Başbakanı Charles Michel: - "Masada olan öneri ileri doğru atılmış bir adımdır. Gerçekten uzatılmış bir el anlamına geliyor"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin bu ülkeye net ve kapsamlı önerilerde bulunduklarını bildirdi.

Merkel, Belçika Başbakanı Charles Michel ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında, Belçikalı mevkidaşıyla Brexit ve gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konuları görüştüklerini belirtti.

AB’ye üye 27 ülke adına müzakereleri yürüten AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'e teşekkür eden Merkel, Juncker ve Barnier'in İngiltere'ye sundukları önerileri desteklediğini ifade etti.

Merkel, "Juncker ve Barnier tarafından temsil edilen 27 AB ülke olarak biz, İngiltere'nin endişelerini dikkate alarak ve onlara cevap vermek için net ve kapsamlı önerilerde bulunduğumuzu düşüyorum." dedi.

İngiltere ile gelecekte iyi ilişkiler hedeflediklerini vurgulayan Merkel, düzenli bir Brexit istediklerini, şimdi ise İngiliz Parlamentosu'nun vereceği kararı bekleyeceklerini kaydetti.

Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May'e baskı oluşturmak için bir strateji geliştirip gelişmediklerine ilişkin bir soru üzerine, ikna etmek için baskı yapmanın doğru bir araç olmadığını belirterek, "İngiltere'nin hassasiyetlerine, isteklerine ve endişelerine cevap vermek için çaba harcadık." değerlendirmesinde bulundu.

Belçika Başbakanı Michel de AB ile İngiltere arasında gelecekte istikrarlı ilişkinin sağlanması için İngiliz Parlamentosu'na sağduyulu ve makul karar vermesi çağrısında bulundu.

Düzensiz Brexit’ten dolayı ülkesinin de önemli ölçüde etkileneceğini ifade eden Michel, "Masada olan öneri ileri doğru atılmış bir adımdır. Gerçekten uzatılmış bir el anlamına geliyor." diye konuştu.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Belçika Başkanı Charles Michel Berlin Brexit

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