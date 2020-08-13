İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler neden Manş Denizi rotasını daha çok kullanmaya başladı?

https://www.youtube.com/watch?v=cdXR1Wz7rec İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler, giderek artan şekilde Fransa ile Ada arasındaki Manş Denizi rotasını kullanıyor. Ocak ayından bu yana 4 binden fazla göçmen bu yolla İngiltere'ye ulaştı. Son sıcak hava dalgası ile küçük bot trafiğindeki artış katlandı. Son bir hafta içinde onlarca bot, İngiltere'nin Dover sahilinde karaya ulaştı. İngiliz sahil güvenlik birimleri tarafından denizden alınan göçmenlerin sayısının ise gerçek sayının yalnızca yüzde 5'i olduğu tahmin ediliyor. İngiltere'de Boris Johnson hükümeti Fransa ile anlaşmak için zamanla yarışıyor. Aralık ayında devreye girecek olan Brexit ile İngiltere, AB anlaşmalarının tarafı olmaktan çıkacak. Mevcut göçmen anlaşmasına göre, göçmenler ilk parmak izi verdikleri, yani bir anlamda karaya ulaştıkları ülkelere gönderilebiliyorlar. Brexit'in devreye girmesi ile İngiltere, bu protokolün de dışında kalacak. Bu nedenle Aralık ayına kadar Fransa ile bir anlaşma yapılması için görüşmeler başlatıldı.

Başbakan Boris Johnson da, bu şekilde ülkeye ulaşan göçmenlerin İngiltere'de kalmasına olanak veren yasaların değiştirilmesi için çalışma yapılacağını söyledi. İngiltere'de mevcut yasalara göre, sığınma başvurusu yapan ve parası olmayan göçmenlere barınma sağlanıyor. Başvuru sonuçlanana kadar, bu barınma masrafı İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Manş Denizi'ni geçerken, sınır güvenlik ekipleri tarafından alınan göçmenler, kısa dönemli barınma merkezlerine götürülüyor. 2019 Ocak ayından bu yana küçük botlarla 5800 kişinin İngiltere'ye ulaştığı, bunların 155'inin Avrupa'ya geri gönderildiği açıklandı. Bot trafiği neden arttı? İngiltere yasalarına göre, Ada dışından sığınma başvurusu yapmak çok güç. Ayrıca Fransa'nın Calais Limanı'ndaki sınır güvenliği de, buradan kara yoluyla yapılacak kaçak göçmen trafiğini engellemek amacıyla iki ülke tarafından ortak yürütülüyor İnsan kaçakçıları, yıllarca kamyonları kullanarak, Manş Denizi Tüneli'nden göçmenleri kaçırdı. Geçen yıl 39 Vietnamlı göçmenin hayatını kaybettiği tır da tünelden geçerek İngiltere'ye ulaşmıştı.