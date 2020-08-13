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İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler neden Manş Denizi rotasını daha çok kullanmaya başladı?

13.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler, giderek artan şekilde Fransa ile Ada arasındaki Manş Denizi rotasını kullanıyor. Ocak ayından bu yana 4 binden fazla göçmen bu yolla İngiltere'ye ulaştı. Peki botlarla yapılan göçmen geçişi neden son aylarda bu denli yükseldi?

İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler neden Manş Denizi rotasını daha çok kullanmaya başladı?

https://www.youtube.com/watch?v=cdXR1Wz7rec

İngiltere'ye ulaşmak isteyen göçmenler, giderek artan şekilde Fransa ile Ada arasındaki Manş Denizi rotasını kullanıyor. Ocak ayından bu yana 4 binden fazla göçmen bu yolla İngiltere'ye ulaştı.

Son sıcak hava dalgası ile küçük bot trafiğindeki artış katlandı. Son bir hafta içinde onlarca bot, İngiltere'nin Dover sahilinde karaya ulaştı.

İngiliz sahil güvenlik birimleri tarafından denizden alınan göçmenlerin sayısının ise gerçek sayının yalnızca yüzde 5'i olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere'de Boris Johnson hükümeti Fransa ile anlaşmak için zamanla yarışıyor. Aralık ayında devreye girecek olan Brexit ile İngiltere, AB anlaşmalarının tarafı olmaktan çıkacak.

Mevcut göçmen anlaşmasına göre, göçmenler ilk parmak izi verdikleri, yani bir anlamda karaya ulaştıkları ülkelere gönderilebiliyorlar.

Brexit'in devreye girmesi ile İngiltere, bu protokolün de dışında kalacak. Bu nedenle Aralık ayına kadar Fransa ile bir anlaşma yapılması için görüşmeler başlatıldı.

Başbakan Boris Johnson da, bu şekilde ülkeye ulaşan göçmenlerin İngiltere'de kalmasına olanak veren yasaların değiştirilmesi için çalışma yapılacağını söyledi.

Manş Denizi göçmenler

İngiltere'de mevcut yasalara göre, sığınma başvurusu yapan ve parası olmayan göçmenlere barınma sağlanıyor. Başvuru sonuçlanana kadar, bu barınma masrafı İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor.

Manş Denizi'ni geçerken, sınır güvenlik ekipleri tarafından alınan göçmenler, kısa dönemli barınma merkezlerine götürülüyor.

2019 Ocak ayından bu yana küçük botlarla 5800 kişinin İngiltere'ye ulaştığı, bunların 155'inin Avrupa'ya geri gönderildiği açıklandı.

Bot trafiği neden arttı?

İngiltere yasalarına göre, Ada dışından sığınma başvurusu yapmak çok güç. Ayrıca Fransa'nın Calais Limanı'ndaki sınır güvenliği de, buradan kara yoluyla yapılacak kaçak göçmen trafiğini engellemek amacıyla iki ülke tarafından ortak yürütülüyor

İnsan kaçakçıları, yıllarca kamyonları kullanarak, Manş Denizi Tüneli'nden göçmenleri kaçırdı. Geçen yıl 39 Vietnamlı göçmenin hayatını kaybettiği tır da tünelden geçerek İngiltere'ye ulaşmıştı.

Limandaki tünel geçişi güvenliği artırıldığı için, kaçakçılar daha fazla sayıda insanı botlarla göndermeye başladı.

Manş Denizi botlar

BBC yayını tartışma yarattı

Manş Denizi rotası üzerinde yaşanan göç krizi, BBC ve Sky News televizyonlarının yayınları ile de tartışma konusu oldu.

BBC'nin canlı yayında bir göçmen botu geçişini görüntülemesi, İngiliz kamuoyunun bir kısmının tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan eleştirel paylaşımlarda, göçmenlerin afişe edildiği savunuldu.

BBC yönetimi bu eleştiriler karşısında bir açıklama yapmadı.

Avustralya'nın 'uzaklaştırma' politikası değerlendiriliyor

Ülkede, Avustralya'nın uyguladığı tartışmalı göçmen uzaklaştırma politikasının da gündeme alınabileceği konuşuluyor.

Buna göre, Kraliyet Donanması'na, göçmen botlarını uzaklaştırmak için temas da dahil yöntemler kullanma yetkisi verilmesi değerlendiriliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden eski İçişleri Bakanı Jack Straw ise böylesi bir taktiğin uygulamaya konulmasının botların batması sonucu doğurabileceği uyarısını yaptı.

Manş Denizi göçmenler

'Yapabileceklerimiz bir yere kadar'

İngiltere'nin suçla mücadele kurumunun açıkladığı bilgilere göre, 33 kilometre uzaktaki Calais sahilinden botlar çoklu olarak çıkarak, İngiliz sahil güvenlik birimlerini atlatabiliyor.

Parlamentoda yer alan muhafazakar Dover milletvekili Natalie Ross, BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa'yı yeterince çaba göstermemekle eleştirdi.

Fransa Parlamentosu'nda Calais Milletvekili olan Pierre-Henri Dumont ise eleştirilere, "Elimizden geleni yapıyoruz ama insanların hayallerini gerçekleştirmek istemesi karşısında insanın ve teknolojinin yapabilecekleri de bir yere kadar" yanıtını veriyor.

Göçmenlerin hak savunuculuğunu yapan İngiliz örgütler ise, ülkenin yaşanan krize daha fazla çözüm üretmesi gerektiğini savunuyor.

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