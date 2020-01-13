İngiltere’yle Fransa ve Almanya’dan İran’a Ortak Çağrı

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri ortak bir açıklamayla İran’a 2015 tarihli Batılı ülkeler ve Tahran arasında varılan nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısı yaptılar.

Liderlerin ortak açıklamasında İran’ın daha fazla şiddetten uzak durması çağrısı da yer aldı.

Liderlerin ortak açıklaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yazılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, “İran’a anlaşmayla bağdaşmayan bütün önlemleri iptal etmesi ve tam bir işbirliğine dönmesi çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “İran’a daha fazla şiddet içeren hareketten ya da uranyum zenginleştirmeden uzak durması çağrısı yapıyoruz ve İran’la bölgenin istikrarının sağlanması açısından bu gündemle çalışmaya hazırız” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu üç ülke İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada imzası olanlardan.

Amerika’nın 2018 yılında anlaşmadan çekilmesi bölgede gerilimin yükselmesine neden olmuştu.

Washington, anlaşmadan çekilmekle birlikte İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.