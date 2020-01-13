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  4. İngiltere’yle Fransa ve Almanya’dan İran’a Ortak Çağrı

İngiltere’yle Fransa ve Almanya’dan İran’a Ortak Çağrı

13.01.2020 00:04 | Son Güncelleme

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri ortak bir açıklamayla İran’a 2015 tarihli Batılı ülkeler ve Tahran arasında varılan nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısı yaptılar

İngiltere’yle Fransa ve Almanya’dan İran’a Ortak Çağrı

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri ortak bir açıklamayla İran’a 2015 tarihli Batılı ülkeler ve Tahran arasında varılan nükleer anlaşmaya bağlı kalması çağrısı yaptılar.

Liderlerin ortak açıklamasında İran’ın daha fazla şiddetten uzak durması çağrısı da yer aldı.

Liderlerin ortak açıklaması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ofisinden yazılı bir şekilde kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, “İran’a anlaşmayla bağdaşmayan bütün önlemleri iptal etmesi ve tam bir işbirliğine dönmesi çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “İran’a daha fazla şiddet içeren hareketten ya da uranyum zenginleştirmeden uzak durması çağrısı yapıyoruz ve İran’la bölgenin istikrarının sağlanması açısından bu gündemle çalışmaya hazırız” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu üç ülke İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada imzası olanlardan.

Amerika’nın 2018 yılında anlaşmadan çekilmesi bölgede gerilimin yükselmesine neden olmuştu.

Washington, anlaşmadan çekilmekle birlikte İran’a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koymuştu.

İran anlaşmada imzası bulunan Batılı ülkelerden yaptırımların kaldırılması konusunda daha fazlasını yapmasını istiyor.

Ancak Trump yönetimi İran’a uygulanan yaptırımlarda kararlı.

İran’ın geçen hafta Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu üslere füze saldırısının ardından Trump bu ülkeye yönelik daha fazla yaptırımı yürürlüe koyacağını açıklamıştı.

Özellikle Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta Amerika tarafından düzenlenen hava operasyonunda öldürülmesiyle bölgede gerilim oldukça yükselmiş durumda.

İran karşılık olarak Irak’ta Amerikan askerlerinin de bulunduğu iki askeri tesise füzeler fırlatmış, can kaybı olmamıştı.

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