PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Avrupa’nın dayanışması sayesinde çıkarlarımızı ve değerlerimizi koruyan ve İngiltere'yle yakın iş birliği hazırlayan iyi bir anlaşma sağladık." dedi.

Macron, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin Brexit ayrılık anlaşması ile İngiltere'yle gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onaylamalarının ardından basın toplantısı düzenledi.

"Avrupa'nın dayanışması sayesinde çıkarlarımız ve değerlerimizi koruyan ve İngiltere'yle yakın iş birliği hazırlayan iyi bir anlaşma sağladık." ifadelerini kullanan Macron, İngiltere'nin Avrupa'nın içeresindeki önemli rolünün devam edeceğini söyledi.

Macron, İngiltere ile gelecekteki ilişkilerini belirlemediklerini, bu nedenle çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Gelecekteki ilişkilerin taslağında ticarette eşit rekabet ve Fransız balıkçıların İngiliz kara sularında avlanabilmesinin kendileri için öncelikli konular olduğunu belirten Macron, Brexit’ten de derslerin çıkarılması gerektiğini bildirdi.