İngltere'nin Türkiye'de bir şirketten aldığı koruyucu önlüklerin hikâyesi: 'İngiltere hükümetinin koruyucu önlük fiyaskosu'

İngiltere hükümetinin, sağlık çalışanları için Türkiye'de bir şirketten aldığı 400 bin koruyucu önlüğün standartlara uygun olup olmadığı konusundaki tartışmalar ülke basınının da gündeminde.

Haberlerde 400 bin koruyucu önlüğün tümünün standartlara uymadığı şeklinde anlaşılan ilk açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, kontrollerin sürdüğü kaydediliyor ve İngiltere hükümetinin sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman temini sırasında gereken araştırma ve hazırlıkları yapmadığı yönündeki eleştirilere ağırlık veriliyor.

Daily Telegraph: 'Fiyaskonun hikayesi'

Gelişmeleri başından beri yakından izleyen Daily Telegraph gazetesi ise "koruyucu önlük fiyaskosu" diye tanımladığı olayın nasıl başlayıp nasıl geliştiğini detaylı olarak anlatan bir özel habere yer veriyor:

"Her şey Türkiye'deki bir tişört imalatçısının İngiltere'nin karşı karşıya olduğu koruyucu ekipman sıkıntısını çözmeyi teklif ettiği e-postasıyla başladı. Üç haftadan biraz fazla bir süre sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak, İstanbul havalimanında beklemeye ve bakanlara suçlamalar gelmeye başladı. Ve nihayetinde Telegraph'ın ortaya çıkardığı gibi hikaye tam bir fiyaskoyla sonuçlandı.