İninal hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

İninal ön ödemeli kart, günümüz teknolojisine ayak uydurarak müşterilerine çok daha güvenli bir şekilde alışveriş yapma fırsatı sunuyor. Aynı zamanda, ön ödemeli olan bu kartı kullanmak için belirli bir yaş sınırlaması olmaması, daha fazla kullanıcıya ulaşmasına sebep oluyor. Bu nedenle de İninal Kart müşterilerinin geneli gençlerden oluşuyor. 2012 yılında kullanıma sunulan İninal Kart’a, talep eden herkes kolaylıkla sahip olabilir. İninal Kart, kullanıcılarına herhangi bir banka üyeliği olmadan hem taksitli alışveriş hem de internet üzerinden alışveriş imkanı sunan bir karttır. Kolay kullanıma sahip olan kart, kullanıcılarının pek çok avantaja sahip olmasına da olanak tanıyor. Ayrıca, İninal Kart’ın, Türkiye’nin hemen hemen her noktasına da hızlı bir şekilde gönderimi sağlanıyor. Ancak yine de İninal hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar da mevcut. Bu yazımızda, İninal hesap silme ve İninal kart kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla sizler için açıkladık. İninal Kart Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? İninal Kart hesabını kapatmak isteyen kullanıcılar, İninal'ın resmi internet sitesinde "Online İşlemler" menüsünden hesaplarını kolayca kapatabilirler. İninal kart hesabınızı silmek için takip etmeniz gereken adımlar ise şu şekildedir:

Kart kapatma işleminde ilk olarak yapmanız gereken; İninal'in web sitesine giderek hesabına giriş yapmaktır.

İninal.com'da üye girişi yapmak için TIKLAYINIZ!

Vermiş olduğumuz bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfada giriş bilgilerinizi gerekli alana girerek oturum açın.

Ardından giriş yaptığınız sayfada bulunan "Kartlarım" sekmesine tıklayarak sahip olduğunuz tüm İninal kartları görebilirsiniz. * Her kartın yanında "Kart Hareketleri" butonu bulunur. Kapatmak istediğiniz İninal kartınızın yanında bulunan bu butona tıklayın. Bu noktada karşınıza 3 adımlı güvenlik engeli çıkacak. Güvenlik adımını tamamlayarak kart kapatma işlemine devam edin. Bir sonraki adımda sol altta yer alan "Kartı Kapat" seçeneğine basın. Eğer, İninal Kart şifrenizi değiştirmek isterseniz, yine bu adımda sağ taraftaki "Kart Şifre Yenile" seçeneği ile bu işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. İninal Kart, kullanıcılarına hem güvenli kullanım hem de güvenli hesap kapatma imkanı sunar. Kullanıcılarının güvenliği konusunda hassasiyet gösterir. Bu nedenle, kart sahibinin bilgisi dışında hesap kapatılmasını engellemek için; kişi, kimlik bilgilerini doldurarak kapatma işlemini yapmak durumundadır. Bu adımda, İninal kartınızı kapatmak istediğinizden eminseniz; TC kimlik numaranızı, ad - soyad bilgilerinizi ve doğum tarihinizi nüfus cüzdanınızda yer aldığı gibi gerekli alanlara yazın. Yanlış bir bilgi girdiğiniz durumda ise İninal Kart hesabı silme işlemini gerçekleştiremezsiniz.

Son adımda, annenizin evlenmeden önceki soy isminin herhangi 2 karakterini girmeniz gerekecek. Ardından, girmiş olduğunuz bilgileri doğrulayarak İninal Kart kapatma işleminizi tamamlayın. Bir İninal hesabının en fazla 3 adet kart kapatma hakkı bulunduğunu da bu noktada belirtelim. Eğer tüm bu haklarınızı

kullandıysanız ve farklı bir kartı daha kapatmak isterseniz, sistem bu işleme engel olacaktır. Bazı İninal kullanıcıları, kart kapatma butonunu görüntüleyemez. Bunun sebebi de, 3 adet İninal Kart kapatma hakkını doldurmuş olmalarıdır. Yalnızca bu durumda, kart kapatma butonu pasif hale gelir. İninal Cüzdan Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Yukarıda, İninal kartınızı nasıl kapatacağınızı tüm detaylarıyla açıkladık. Şimdi ise İninal hesap üyeliğinizi tamamen silmeniz için takip etmeniz gereken adımları açıklayacağız. İninal.com online işlemler üzerinden kart kapatma işleminizi kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ancak kart hesabını sildiğinizde İninal hesap üyeliğiniz devam edecektir. İninal hesap üyeliğini ise Online İşlemler menüsünden silmek mümkün değil. Üyelik iptali işlemini gerçekleştirmek için İninal Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekiyor. 0850 311 77 01 numarası üzerinden İninal müşteri temsilcileriyle görüşerek üyelik iptali talebinde bulunabilirsiniz. Müşteri hizmetlerine talebinizi iletmenizin ardından kişisel bilgilerinizi ve kart bilgilerinizi de vermeniz gerekecektir. Müşteri temsilcisi bilgilerinizi doğruladıktan sonra ise üyelik iptali işleminiz tamamlanır. Ayrıca, İninal müşteri hizmetleri numarasından kart kapatma işlemini de yapabilirsiniz.

İninal kartınızı kapattıktan sonra yeniden kullanıma açtırabilirsiniz ancak, İninal hesap kapatma işleminden sonra hesabınızı yeniden aktif hale getirmek mümkün değildir. Eğer İninal hesap üyeliğinizi iptal ettirdikten sonra kullanıma ihtiyaç duyarsanız, yeni hesap açtırmanız gerekir. Yeni bir İninal hesabı açmak için online işlemleri tercih edebilir veya müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Kapatılan İninal Kart Yeniden Nasıl Aktifleştirilir? İninal kartınızı kapattıktan sonra yeniden kullanıma açtırmanız mümkün. Bu işlemi gerçekleştirmek için iki farklı seçenek bulunur. İlk olarak bu işlem için müşteri temsilcisiyle bir görüşme sağlayabilirsiniz. İninal kartınızı kapattıktan sonra tekrar kullanmak isterseniz, müşteri hizmetlerini arayarak kartınızı tekrar kullanıma açtırabilirsiniz. Kart kapatma, kartı yeniden aktive etme ve daha birçok işlem için İninal müşteri hizmetleri numarasını arayarak yardım isteyebilirsiniz. Kapattığınız kartı yeniden kullanabilmek için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem ise İninal.com Online İşlemler menüsünden kartınızı görüntülemektir. İninal.com hesabınıza giriş yaptıktan sonra "Kartlarım" bölümüne gelin. Daha sonra da "Kart Hareketlerim" sekmesini açın. Burada, iptal ettiğiniz tüm kartlarınızı görüntüleyebilir ve istediğiniz birini yeniden aktif hale getirebilirsiniz.