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ininal Kart Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar?

21.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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ininal Kart Nasıl Kullanılır? Ne İşe Yarar?

Günümüzde kart kullanım oranı gün geçtikçe artıyor. Şimdi yeni nesil para kartı olarak bilinen ininal kart ile banka hesabına gerek duymadan ve yüksek tutarda borçlanmadan alışveriş yapmanın keyfini sürebilirsiniz. Peki ininal kart para yükleme nasıl yapılır?

ininal kart, bankadan fiziki olarak bir hesap açmadan, kredi kartı almadan, kartın içine yalnızca para yüklenerek ödeme yapılan yeni nesil bir kart çözümüdür. Bu kartın kullanıcıları, kart içerisine para atar ve kartı böylece aktif kullanıma hazır hale getirirler. ininal kartı, yurt içi ve yurt dışında da kolaylıkla kullanabilirsiniz. Peki bu ininal kart para yükleme nasıl yapılır? Merak ettiğiniz tüm detaylara bu yazıdan erişebilirsiniz.

ininal Kart Ne Gibi Olanaklar Sunar?

ininal kart türleri, İnternet alışverişlerinde ve halihazırda tüm mağazalarda kredi kartı ve banka kartının geçerli olduğu her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Bu kart türleri, Mastercard ve Visa tarafından onaylanan bir seçenek olarak kullanıcılara sunulur. Yani onların geçerli olduğu her alanda kullanılabilir.

Kredi kartları gibi karta tanımlanan belirli bir limiti harcadıktan sonra ödeme yapılması söz konusu değil. Harcama yapabilmek için ilk olarak bir ininal kart edinmeli ve kartın içine para yüklemeli sonrasında da yüklediğiniz tutar kadar harcama yapabilirsiniz.

Aslında nakit paranızı dijital yoldan harcamak gibi de düşünebilirsiniz. Bu sayede para kaybetme veya düşürme gibi durumlarla karşılaşmaz, aynı zamanda keyif kaçıran kredi kartı ekstreleri ile de uğraşmamış olursunuz. Eft ve havale yöntemi ile bakiye yüklemesi yaparken müşterisi olunan bankanın telefon uygulamasından yükleme yapılır. Aynı banka hesabından olanlar havale, farklı banka müşterisi olanlar ise eft yapabilirler. Para yüklemi işlemi yapılırken açıklama kısmına sürekli olarak kullanılan ininal kartın arka yüzünde yer alan barkod numarası arada boşluk olmadan mutlaka yazılmalıdır. Alıcı kısmına ise ininal Elektronik Posta Hizmetleri A.Ş yazılması gerekir. Bu adımları bitirdikten sonra bakiye yükleme işlemi kısa sürede gerçekleşir.

ininal cüzdan uygulaması üzerinden para yüklemi işlemi gerçekleştirirken cüzdan hesabına girdikten sonra ekranda “İşlemlerim” butonundan “Para Yükle” alanı seçilir. Banka kartları veya havale eft yöntemi ile yükleme yapılabilir.

ininal kart yükleme noktası aracılığı ile bakiye yüklemesi yaparken; banka ATM durakları, posta merkezi vezneleri gibi noktalardan karta para yüklemesi yapılabilir.

ininal Kart Nasıl Kullanılır?

ininal kart sahibi olduğunuzda içerisine belirli bir limite kadar para yükleyebilirsiniz. Yani karta yatırdığınız para kadar harcama yapabilirsiniz. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde de güvenli bir şekilde kullanılabilir. Teknolojide fark yaratan kredi kartı türü olan ininal kart nasıl kullanılır? Tüm merak ettiklerinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Dünya genelinde tüm market ve mağazalarda da nakitiniz olmadığı zamanlarda ödemelerinizi ininal kart ile yapabilirsiniz. Gündelik hayatta nakit sorunu yaşamamak adına üretilen ve işlemleri kolaylaştıran bu kart ile içine yüklemiş olduğunuz bakiyeyi herhangi bir ATM aracılığıyla dilediğiniz zaman nakit olarak değerlendirebilirsiniz. Bunların yanı sıra hesabınızı, akıllı telefonlardan “ininal Cüzdan” uygulaması üzerinden hesabınıza tanımlanan bakiyeyi dilediğiniz an kontrol edebilir ve kullanabilirsiniz. Ayrıca hesap hareketlerinizi de detaylıca görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın ki ininal kart içerisinde yüklenen bir bakiye yoksa işlem yapmanıza izin vermez. Bu sayede kullanıcılara yüklenen bakiye kadar harcama yapabilme imkanı tanır.

ininal Kart Nereden Temin Edilir?

ininal kart kullanıcılarına üç farklı yönde para yükleme seçeneği sunulur. Her üç seçenekte karta para yüklemek için güvenli bir yöntemdir. ininal kart nereden alınır? Kart teslim noktaları şu şekilde sıralanabilir:

  • D&R
  • Migros Market
  • Ptt İşyerleri
  • Teknosa
  • Macro Center

Satış noktalarını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca İnternet’ten arama yaparak online satış noktalarını da bulabilirsiniz.

Eft ve havale yöntemi ile bakiye yüklemesi yaparken müşterisi olunan bankanın telefon uygulamasından yükleme yapılır. Aynı banka hesabından olanlar havale, farklı banka müşterisi olanlar ise eft yapabilirler. Para yüklemi işlemi yapılırken açıklama kısmına sürekli olarak kullanılan ininal kartın arka yüzünde yer alan barkod numarası arada boşluk olmadan mutlaka yazılmalıdır. Alıcı kısmına ise ininal Elektronik Posta Hizmetleri A.Ş yazılması gerekir. Bu adımları bitirdikten sonra bakiye yükleme işlemi kısa sürede gerçekleşir.

ininal Cüzdan Ne İşe Yarar?

ininal cüzdan, kart hesabınıza bağlı takip etme kolaylığı sağlayan mobil uygulamadır. Kartınızı bu sayede kolaylıkla takip edebilir ve anlık olarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Uygulamayı edindikten sonra kart tanımlama işlemini yapabilirsiniz. Bu uygulama ile sahip olduğunuz kart bakiyesini öğrenebilir, ininal kart para çekme işlemi yapabilir, size özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.

İninal Karttan Nasıl Para Çekilir?

Kart kullanıcılarına kolaylık sağlayan ininal kart ile nakit sıkıntısı ortadan kalkar. Peki ininal kart para çekme işlemi nasıl yapılır?

Sahip olduğunuz ininal kart ile dilediğiniz zaman istediğiniz ATM’den ininal kartınıza yüklediğiniz bakiyeyi nakit olarak çekebilirsiniz. Pttmatik ve banka ATM’leri üzerinden bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak buradaki en önemli nokta şudur, bu işlem için sadece ininal visa kartına bağlı bakiyeyi ATM’lerden nakit olarak kullanabilirsiniz. Yani bu işlem sadece visa logolu kartlar ile gerçekleştirilir. ininal kart nakit çekim işlemlerinde 1 yıl içerisinde 300 tl’ye kadar nakit çekim hakkı verilir. Bu tutarın üzerine çıkıldığı takdirde kullanıcıya işlem ücreti yansıtılır. Bu durumda çekilen tutar üzerinden %1,15 + 1,04 tl ücret yansır. Yeni nesil ininal kart kullanımı ile nakit sorunu sona eriyor. Bu kart teknolojisi, tüm cüzdanı tek bir kart içerisine sığdırır. Böylece kullanıcıya hem kolaylık hem de güvenli para harcama olanağı sunar.

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