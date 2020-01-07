İniş yapan yolcu uçağının pistten çıkması dolayısıyla Sabiha Gökçen Havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı. Tüm uçuşlar İstanbul Havalimanına yönlendirildi.

\u0130ni\u015f yapan yolcu u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n pistten \u00e7\u0131kmas\u0131 dolay\u0131s\u0131yla Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131 bir s\u00fcre u\u00e7u\u015flara kapat\u0131ld\u0131. T\u00fcm u\u00e7u\u015flar \u0130stanbul Havaliman\u0131na y\u00f6nlendirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00dczerine d\u00fc\u015fen \u00e7at\u0131dan son anda kurtuldu!Ta\u015fk\u0131nda yolunu \u015fa\u015f\u0131ran otob\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc tarlada mahsur kald\u0131Alanya'da sa\u011fanak; ev ve i\u015f yerlerini su bast\u0131
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