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  4. İnişe geçtiği sırada düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı

İnişe geçtiği sırada düşen yamaç paraşütçüsü ağır yaralandı

13.03.2021 20:04 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da yere iniş yapmak istediği sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü sporcusu ağır yaralandı.Olay, Erzincan’ın Çakırman mevkiinde meydana geldi.

Erzincan’da yere iniş yapmak istediği sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen yamaç paraşütü sporcusu ağır yaralandı.
Olay, Erzincan’ın Çakırman mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa’da yapılacak hedef şampiyonasına katılmak için antrenman yapan yamaç paraşütü sporcusu Muhammet Yeniçeri (22), yere yaklaştığı anda yaklaşık 5 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Muhammet Yeniçeri, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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