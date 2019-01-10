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İNİŞTE LASTİĞİ PATLAYAN ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI PİSTTE KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 20:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Enver ALAS- Tansu Edip GÖKBUDAK - İSTANBUL Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-160 tipi askeri nakliye uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı.

Haber-Kamera: Enver ALAS- Tansu Edip GÖKBUDAK - İSTANBUL
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-160 tipi askeri nakliye uçağının İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında lastiği patladı. Pistte kalan uçak nedeniyle 05-23 pisti, 25 dakikalığına iniş ve kalkışlara kapatılırken, hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.
Bandırma Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na saat 18.22'de iniş yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait HVK-1225 sefer sayılı C-160 tipi nakliye uçağının 05-23 pistine teker koyduğu sırada lastiği patladı. Uçağın iniş yaptığı 05-23 pisti Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kapatıldı.

HAVA TRAFİĞİ AKSADI
Ataköy-Florya yönündeki 05-23 pistinin kapalı olduğu anlarda, hava trafiği Sefaköy-Florya yönündeki 17-35 pistinden devam etti. Tek pistin kullanılması Atatürk Havalimanı hava trafiğinde aksamalara neden oldu. İniş için sıraya giren uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapacak uçaklar da kuyrukta bekledi. DHMİ'ye bağlı itfaiye ekipleri uçağın etrafında önlem aldıktan sonra uçak askeri aprona çekildi. Bu işlemler sırasında 05-23 pisti, 25 dakikalığına inişlere kapatıldı. İniş için bekleyen uçaklar, bu nedenle havada 40-45 dakika tur atmak zorunda kalırken, kalkış yapacak uçaklar da sırada bekledi. Askeri uçağın çekilmesinin ardından hava trafiği normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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- İniş -kalkış yapan uçaklardan görüntü
- Apronda bekleyen uçak görüntüsü
- Uçaklardan detay görüntü
- Terminal içerisindeki yolculardan görüntü
- Genel ve detay görüntüler

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