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Injustice Gods Among Us Ultimate Edition tüm platformlarda ücretsiz oldu!

OYUN HABERLERİ  | 24.06.2020 15:02 | Son Güncelleme

NetherRealm Studios tarafından 2013 yılında geliştirilen ve DC karakterlerini bir araya toplayan Injustice Gods Among Us, ilerleyen yıllarda tüm DLC’lerini içeren Ultimate Edition sürümü ile karşımıza çıkmıştı.

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition tüm platformlarda ücretsiz oldu!

PC, PlayStation 4 ve Xbox One (Xbox 360 geriye uyumluluk) için çıkan oyun bugün sürpriz bir şekilde ücretsiz oldu.

WB Games tarafından yapılan duyuruya göre; PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri sevilen dövüş oyununu 25 Haziran 2020 tarihine kadar kütüphanelerine ekleyip sonsuza kadar ücretsiz olarak oynayabilecek.

Oyun fiyatlarının tavan yaptığı bu dönemde, böylesine keyifli bir dövüş oyununun ücretsiz olmuş olması oldukça sevindirici. Oyunu Steam üzerinden buradan PlayStation 4 ve Xbox One için ise mağazalarından ücretsiz indirebilirsiniz.

PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem gereksinimleri
• İşletim sistemi: 32 bit Windows 7 / 8 / Vista
• İşlemci: Intel Core 2 Duo 2,4 GHz ya da AMD Athlon X2 2,8 GHz
• RAM: 2 GB
• Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800 GTS ya da AMD Radeon HD 3850
• DirectX: Sürüm 10
• Depolama: 21 GB

Önerilen sistem gereksinimleri
• İşletim sistemi: 64 bit Windows 7 / 8 / Vista
• İşlemci: Intel Core i5-750 2,67 GHz ya da AMD Phenom II X4 965 3,4 GHz ya da üstü
• RAM: 4 GB
• Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 ya da AMD Radeon HD 6950
• DirectX: Sürüm 11
• Depolama: 22 GB

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