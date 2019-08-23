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İnkılabın yıl dönümünde Şapka Müzesi'ne ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:47 | Son Güncelleme

Şapka İnkılabı'nın 94'üncü yıl dönümünde Kastamonu Şapka Müzesi'ni yaklaşık bin kişi ziyaret etti

Kastamonu'daki Şapka Müzesi'ne, Şapka İnkılabı'nın 94'üncü yıl dönümünde yoğun ilgi gösterildi.

Atatürk'ün Kastamonu'da Şapka İnkılabı'nı ilan etmesi dolayısıyla 2008 yılında Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Şapka Müzesi, inkılabın yıl dönümünde daha fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesinin Kastamonu'da olduğunu hatırlattı.

Müzenin gün boyu yoğun ilgi gördüğünü belirten Aynan, "Bugün gruplar halinde ve bireysel olarak insanlar yoğun şekilde müzemize geldi. Müzemizi bugün yaklaşık bin kişi ziyaret etti." dedi.

Ziyaretçilerden Yasemin Şekerci ise müzeye ilk kez geldiğini dile getirerek, "1976 yılı Zonguldak Kız Meslek Lisesi mezunları olarak her yıl bir ilde toplanıp görüşüyoruz. Bu yıl da Kastamonu'da bir araya geldik. İnkılabın yıl dönümünde Kastamonu Şapka Müzesi'ni ziyaret ettik. Hayranlıkla izliyoruz, gerçekten çok güzel bir yer. Çok beğendik. Herkesin kesinlikle gezip görmesi gerekiyor." diye konuştu.

Emekli öğretmen Cevza Bora da müzeyi çok değerli bulduğunu anlatarak, "Bugün büyük Atatürk'ün, Ulu Önderin Şapka İnkılabı'nı yapmak üzere gelişinin 94'üncü yıl dönümü. Bugün nedeniyle müzeye geldim. Şapkalar çok dikkatimi çekti. İlk kez geldim ve çok beğendim." ifadelerini kullandı.

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KASTAMONU Şapka İnkılabı Şapka Müzesi

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