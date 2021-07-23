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İnkum plajında denize girmek yasaklandı

23.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'ın mavi bayraklı plajı İnkum’da dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İnkum plajında denize girmek yasaklandı

Kentin tek mavi bayraklı plajı İnkum’da sabah saatlerinde etkili olan poyraz nedeniyle dalgalar oluştu. Bayramın 4’üncü günü gelenler, denize girilmesi yasak anlamına gelen kırmızı flama ile karşılaştı. Jandarma ve zabıta ekipleri plajda ATV ile gezerek, tatilcileri denize girmemeleri konusunda uyardı. Cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri dışarıya çıkardı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Dalgalı olan ve tehlike yaratan günlerde sahildeki direklere kırmızı flamayı asıyoruz. Bugün de çeken akıntı ve kum kayması olduğunu tespit ettik ve denize girilmesini yasakladık. Şu anda jandarma ve zabıta ekiplerimiz ile cankurtaranlarımız denize girenleri dışarıya çıkartıyor. İnkum’da aşırı bir turist yoğunluğu var. Ekiplerimiz insanlarımızın can sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

5 YERDE DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI

Öte yandan dün de İstanbul'da Sarıyer ve Şile'de, Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklanmıştı.

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Kaynak: İHA

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Bartın
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