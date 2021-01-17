İnkumu açıklarında Rus bandıralı yük gemisi battı

Güner "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız" dedi.

Hava şartlarının kötü olması nedeniyle filikaların sürüklendiğini belirten Güner, şu anda can kaybı olmadığını ifade etti.

Bölgede Sahil Güvenlik ile Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin kurtarma çalışması için hazırlık yaptığı öğrenildi. Jandarma ve 112 Acil ekipleri de olay yerine ulaştı.

DHA'nın haberinde, denizin yaklaşık 200 metre açığında geminin battığının görüldüğü belirtildi. Geminin çevresinde bulunan 3 geminin de şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü.

DW / EC, BÜ

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