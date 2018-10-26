"İnmede altın saat yönetimi" tanıtım programı

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Ankara'daki bazı hastanelerde açılan "inme merkezi" çalışmalarına ilişkin olarak, "Hangi hastanemiz inme konusunda neyi yapabiliyor, 3 ay boyunca bunu araştırdık. Hem ekip hem de malzeme olarak eksik olan yerleri tamamladık. Şu anda Ankaramızda yaklaşık 9 hastane 'inme merkezi' fonksiyonunu icra etmektedir." dedi.

Ünal, akut inme geçiren hastalarda damar açıcı tedaviye ulaşımı sağlamak için "29 Ekim Dünya İnme Günü" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Ankara ili inmede altın saat yönetimi" programında konuştu.

İnme hastalığının yönetim aşamasında disiplinli bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Ünal, "Acil, nöroloji, radyoloji hekimlerimiz bunun yanında eğer komplikasyon çıkarsa beyin cerrahlarımız ve rehabilitasyon açısından fizik tedavi ekiplerimiz bu süreçte önemli fonksiyonlar icra ediyorlar." dedi.

Ünal, Ankara'daki bazı hastanelere "inme merkezi" kurulması sürecine değinerek, "Hangi hastanemiz inme konusunda neyi yapabiliyor, 3 ay boyunca bunu araştırdık. Hem ekip hem de malzeme olarak eksik olan yerleri tamamladık. Şu anda Ankaramızda yaklaşık 9 hastane 'inme merkezi' fonksiyonunu icra etmektedir." bilgisini paylaştı.