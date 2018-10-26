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"İnmede altın saat yönetimi" tanıtım programı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2018 17:11 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal: - "Öncelikle hangi hastanemiz inme konusunda neyi yapabiliyor, 3 ay boyunca bunu araştırdık. Hem ekip hem de malzeme olarak eksik olan yerleri tamamladık. Şu anda Ankaramızda yaklaşık 9 hastane 'inme merkezi' fonksiyonunu icra etmektedir"

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan Ünal, Ankara'daki bazı hastanelerde açılan "inme merkezi" çalışmalarına ilişkin olarak, "Hangi hastanemiz inme konusunda neyi yapabiliyor, 3 ay boyunca bunu araştırdık. Hem ekip hem de malzeme olarak eksik olan yerleri tamamladık. Şu anda Ankaramızda yaklaşık 9 hastane 'inme merkezi' fonksiyonunu icra etmektedir." dedi.

Ünal, akut inme geçiren hastalarda damar açıcı tedaviye ulaşımı sağlamak için "29 Ekim Dünya İnme Günü" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen "Ankara ili inmede altın saat yönetimi" programında konuştu.

İnme hastalığının yönetim aşamasında disiplinli bir çalışma yapılması gerektiğini ifade eden Ünal, "Acil, nöroloji, radyoloji hekimlerimiz bunun yanında eğer komplikasyon çıkarsa beyin cerrahlarımız ve rehabilitasyon açısından fizik tedavi ekiplerimiz bu süreçte önemli fonksiyonlar icra ediyorlar." dedi.

Ünal, Ankara'daki bazı hastanelere "inme merkezi" kurulması sürecine değinerek, "Hangi hastanemiz inme konusunda neyi yapabiliyor, 3 ay boyunca bunu araştırdık. Hem ekip hem de malzeme olarak eksik olan yerleri tamamladık. Şu anda Ankaramızda yaklaşık 9 hastane 'inme merkezi' fonksiyonunu icra etmektedir." bilgisini paylaştı.

Konuşmasında, amaçlarının halka hizmet etmek olduğunun altını çizen Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi en çok sevindiren şey ise üniversitelerimiz, kamu kurumlarımız ve özel hastanelerimizin ortak olarak yaptığı nadir çalışmalardan birini ortaya koymuş olduk. Çünkü bu üç mekanizma birbirinden oldukça kopuktu. Onları bir araya getirerek hastanelerimizdeki hazinelerimizi bir araya topladık."

İnme hastalığı ve tedavi sürecine dair sunumların yapıldığı programa, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Sema Ramazanoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ile diğer yetkililer katıldı.

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