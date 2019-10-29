"İnmenin meydana gelme yüzdesi önlemle azaltılabilir"

İSTANBUL (AA) - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Şırlak, hayat tarzı değişiklikleri, spor, düzenli ve dengeli beslenme gibi kardiyovasküler hastalıklardan korunma yöntemlerinin inme için de uygulanabildiğini belirterek, "Alabileceğimiz tüm önlemleri aldığımız zaman -tabii ki önüne geçemeyeceğimiz süreçler dışında- hastalığın meydana gelme yüzdesini azaltma şansına sahibiz." dedi.

Şırlak, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada her yıl 16 milyon insanın inme geçirdiğini ve bunların 6 milyonunun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Eskiden kardiyovasküler hastalıklar başlığı altında görülen hastalıkların günümüzde kalp hastalıkları ve inme olarak ayrılabileceğine değinen Şırlak, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneğinin damar sağlığı hastalığı olduğu için inmenin üzerinde durduğunu anlattı.

Şırlak, önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kardiyovasküler hastalıklardan korunma dediğimizde hayat tarzı değişiklikleri, spor, düzenli ve dengeli beslenmeyi inmeye de uygulayabiliyoruz. Burada alabileceğimiz tüm önlemleri aldığımız zaman -tabii ki önüne geçemeyeceğimiz süreçler dışında- hastalığın meydana gelme yüzdesini azaltma şansına sahibiz. Özellikle karotis damar hastalıkları, inmenin önemli nedenlerinden biri. Tedavisinde daha sonraki sekellerini önlemek ya da daha sonraki nüksleri önlemek açısından cerrahisini de biz yapıyoruz."