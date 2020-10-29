İnmeyi önlemek mümkün! Uzmanlardan hipertansiyon uyarısı

Bu hastalıklarda zaman kaybedildiğinde her dakikada iki milyon, bir saat içinde ise 120 milyon beyin hücresini kaybedebileceğimizin altını çizen Romatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik, “İlk 4 buçuk saat altın değerinde. Bu süre içerisinde hastaneye başvurulduğu takdirde hastaya damar yolundan pıhtı eritici ilaçlar verilirken böylece beyindeki hasar azalabilir. Dünyada her 3 dakikada biri bu sorunu yaşarken risk faktörlerinin azaltılması ile yüzde 80 oranında önleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Beyin yüksek performans da çalışan bir organ olduğu için fazla miktarda oksijene ihtiyaç duymaktadır. Öyle ki kandaki tüm oksijenin yüzde 20’sini tek başına beyin kullanır. Bu yüzden beyne giden kan akışının kesintiye uğraması kesintinin süresine de bağlı olmak üzere beyinde az ya da çok kalıcı ya da geçici hasar oluşturur. O yüzden hayati bir öneme sahip olan “inme” rahatsızlığında acil müdahale büyük önem taşıyor. Bu kapsamda farkındalık yaratmak için 29 Ekim Dünya İnme günü olarak kabul edilmiştir.