İnmeyi yüzde 90 engelleyecek formül

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de her yıl ortalama 40 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan inmenin, beslenme, sigara ve alkol kullanımını terk etmek ile fiziksel aktivitede atılacak doğru adımlarla yüzde 90 oranında engellenebileceği belirtildi.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inmenin, beyin damarlarının ani tıkanması veya kanaması ile ortaya çıkan, acil müdahale gerektiren bir hastalık olduğunu belirtti.

Türkiye'de her yıl 250 bin kişinin inme ile karşılaştığını ve ortalama 40 bininin rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybettiğini vurgulayan Öztürk, inmenin Türkiye'de ve dünyada görülme sıklığı giderek artan bir hastalık olduğunu söyledi.

Hastalığa yakalanma riskinin yaş ilerledikçe arttığına işaret eden Öztürk, daha erken yaşlarda da inmenin görüldüğünü kaydetti.

İnmede tanının hızlı konulmasının önemine işaret eden Öztürk, şunları söyledi:

"İnme tedavisinde, belirtileri en kısa sürede tanımak ve kapsamlı bir şekilde tedavisinin yapılabileceği merkeze hızlı bir şekilde gitmek çok önemli. Konuşmada ani bozulma, yüzde asimetri, ağız köşesinde düşme, tek taraflı kol ya da bacakta kuvvet kaybı belirtilerini yaşayan kişi hiç vakit kaybetmeden 112'yi aramalı. Acil sağlık ekipleri de hastayı hangi merkeze götüreceğini iyi bilmeli."