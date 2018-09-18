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InnoTrans 2018, Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de 21 Eylül'e kadar sürecek demiryolları ulaşım teknolojileri fuarı InnoTrans 2018, ziyaretçilere kapılarını açtı - Fuarda, 3 bin 62 şirket yeni teknoloji ve ürünlerini sergiliyor - Elektromobilite, toplu taşımada elektrik otobüsleri, dijitalleşme ve akıllı ağ oluşturma araçlarının damga vurduğu fuarda, sürdürülebilir ve enerji tasarrufu sağlayan demiryolu teknolojileri ön plana çıktı - ASELSAN, TÜLOMSAŞ ile ortak geliştirdikleri Hidrid Manevra Lokomotifi'ni fuarda tanıttı

BERLİN (AA) – Berlin’de iki yılda bir düzenlenen ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans, resmi olarak ziyaretçilere kapılarını açtı.

Avrupa’nın en büyük uluslararası ulaşım fuarlarından birisi olarak nitelendirilen InnoTrans, Berlin'de başladı. Küresel demiryolu sektörünün yoğun ilgi gösterdiği fuara, şehirlerde hareketliliği kolaylaştıran yeni akıllı çözümler damga vurdu.

Yolcu ve eşya taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin, sürdürülebilir çözümlerin öne çıktığı fuarda, 61 ülkeden 3 bin 62 şirket, yeni teknoloji ve ürünlerini sergiliyor.

Bu yıl 12.'si düzenlenen InnoTrans 2018’e 150 bin ziyaretçinin katılımı beklenirken, katılımcılar arasında TÜBİTAK ve TCDD'nin sıra Durmazlar, Yapı Merkezi Mühendislik, Gürmak Demiryolu, ASELSAN ve Bozankaya gibi önemli Türk şirketleri de yer aldı.

Bu yıl fuarda elektromobilite, toplu taşımada elektrik otobüsleri, dijitalleşme ve akıllı ağ oluşturma araçlarının ilgi görmesi beklenirken, şirketlerin insan kaynakları yöneticileri, demiryolu sektöründe mesleğe yeni giriş yapacak olanlarla görüşme imkanına sahip olacak ve onlardan gelecek soruları yanıtlayacak.

- Akıllı ağlar, kentlerin ekonomilerini canlı tutuyor

Fuarın ilk gününde çeşitli ülkelerin ulaştırma bakanlarının ve demiryolları şirketlerinden üst düzey yöneticilerin katılımıyla "Demiryolu Liderleri Zirvesi" yapıldı.

"Kentlerin geleceği demiryollarıdır" temalı zirvede dünyanın hızla büyüyen metropollerinde verimli ve sürdürülebilir ulaşım konusu ele alınırken, ulaşımda kullanılan araçların ve altyapının akıllı ağları birbirine bağlanmasının kentlerin hareketliliğini sağlayarak ekonomilerini canlı tutacağı vurgusu yapıldı.

Gelecek günlerde fuarda, ayrıca uluslararası tünel, taşıma, tasarım, otobüs ve inovasyon forumları yapılacak.

- ASELSAN'dan Hidrid Manevra Lokomotifi

Türkiye’den ASELSAN fuarda raylı teknoloji alanındaki edindiği imkan ve kabiliyetlerini müşteri ve demiryolu sektörünün oyuncularının beğenilerine sundu .

Son yıllarda savunma sektöründe geliştirdiği yerli ürünlerle adından söz ettiren ASELSAN, TÜLOMSAŞ ile ortak geliştirdikleri Hidrid Manevra Lokomotifi'ni fuarda tanıttı.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin askeri sahada "komuta kontrol", "güç elektroniği", "motor kontrol" ve "görev bilgisayarı" sistemlerinden edindiği bilgi birikimi ve deneyimi, ulaşım teknolojileri alanında bulunan sistemlere transfer ettiğini söyledi.

Güç elektroniği çekiş ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde biraz geç kalındığını anlatan Bekar, ASELSAN’ın askeri sistemlerde geliştirdiği yetenekleri uygulayarak bu teknolojilerin de yerlileştirilmesinde öncülük ettiğini söyledi.

Güç elektroniğinde yüzde 80 yerlilik hedefleri olduğuna işaret eden Bekar, fuarda Hidrid Manevra Lokomotifi'nin ilgi gördüğünü ve fuardan sonra ihracata yöneleceklerini bildirdi.

Bekar, Türkiye'de raylı sistemlerde 2030'e kadar 30 milyar dolarlık bir pazar olduğunu belirterek geliştirecekleri sistemlerle pazarın yüzde 30’un yerli ürünlerle sağlanacağına işaret etti.

İbrahim Bekar, ASELSAN tarafından tedarik edilecek sistemlerin (Tren Kontrol ve İzleme Sistemi ve Cer Zinciri Sistemleri) özgün yazılım, donanım ve algoritmalar ile yüksek güvenlik ve performans sağlayacak şekilde tasarlandığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Aselsan demiryolları InnoTrans

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