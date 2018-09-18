InnoTrans 2018, Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı

BERLİN (AA) – Berlin’de iki yılda bir düzenlenen ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans, resmi olarak ziyaretçilere kapılarını açtı.

Avrupa’nın en büyük uluslararası ulaşım fuarlarından birisi olarak nitelendirilen InnoTrans, Berlin'de başladı. Küresel demiryolu sektörünün yoğun ilgi gösterdiği fuara, şehirlerde hareketliliği kolaylaştıran yeni akıllı çözümler damga vurdu.

Yolcu ve eşya taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin, sürdürülebilir çözümlerin öne çıktığı fuarda, 61 ülkeden 3 bin 62 şirket, yeni teknoloji ve ürünlerini sergiliyor.

Bu yıl 12.'si düzenlenen InnoTrans 2018’e 150 bin ziyaretçinin katılımı beklenirken, katılımcılar arasında TÜBİTAK ve TCDD'nin sıra Durmazlar, Yapı Merkezi Mühendislik, Gürmak Demiryolu, ASELSAN ve Bozankaya gibi önemli Türk şirketleri de yer aldı.

Bu yıl fuarda elektromobilite, toplu taşımada elektrik otobüsleri, dijitalleşme ve akıllı ağ oluşturma araçlarının ilgi görmesi beklenirken, şirketlerin insan kaynakları yöneticileri, demiryolu sektöründe mesleğe yeni giriş yapacak olanlarla görüşme imkanına sahip olacak ve onlardan gelecek soruları yanıtlayacak.