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İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesi'nin 76. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:22 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı sırasında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen "Adana Görüşmeleri"nin 76. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

MERSİN (AA) - İkinci Dünya Savaşı sırasında, dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen "Adana Görüşmeleri"nin 76. yılı dolayısıyla Mersin'in Tarsus ilçesinde tören düzenlendi.

Tören kapsamında Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Bando eşliğindeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kent yetkilileri, katılımcılarla birlikte İnönü-Churcill Barış Parkı'na kadar geçti.

Türkiye tarihi açısından önemli bir yere sahip olan ve İnönü ile Churchill arasındaki Yenice Tren İstasyonu'nda 1943 yılında yapılan görüşmenin gerçekleştiği alanı gezen katılımcılar, park içerisindeki tarihi müzeyi de ziyaret etti.

Kent yetkilileri, ziyaretin ardından Yenice'nin iki büyük dünya savaşında önemli toplantılara ev sahipliği yaptığına dair izler taşıyan fotoğraf ve resimlerden oluşan müzedeki sergiyi inceledi.

Katılımcılar daha sonra barış görüşmelerinin yapıldığı "Beyaz Vagon"u gezerek buradaki hatıra defterini imzaladı.

Programa Tarsus Belediye Başkan Vekili Ali Şimşek, Yenice Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hayri Asutay ve Çağ Üniversitesi Genel Sekreteri Veli Köroğlu da katıldı.

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