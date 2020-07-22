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Gören hayran kalıyor! Tarihi ve doğasıyla İnönü Mağaraları

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 13:47 | Son Güncelleme

Ankara'nın Güdül ilçesindeki İnönü Mağaraları tarihi ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Dağın içi oyularak yapılan mağaraların milattan önce 2000'li yıllara dayandığı düşünülüyor.

Ankara’ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan İnönü Mağaraları’nın tarihinin milattan önce 2000’li yıllara Hititler dönemine uzandığı tahmin ediliyor. Kirmir Çayı vadisi boyunca kayalara oyulmuş mağaralar, Kültür Bakanlığı Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunuyor. Tarihi güzelliği ile vatandaşları kendine çeken İnönü Mağaraları, doğasıyla da büyülüyor. Merdivenlerden çıkarak dağın ortasına oyulu mağaralara ulaşan vatandaşlar, Kirmir Çayı ve çevresindeki doğal güzelliği yukarıdan seyretmenin keyfini çıkarıyor. İnönü Mağaraları ve çevresi drone ile de havadan görüntülendi.

Koruma altındaki tarihi mağaralara bazı kişilerce yazılan yazılar ise ziyarete gelen vatandaşların da tepkisini çekti. Ailesiyle mağaraları gezen tarih öğretmeni, "Ben tarih öğretmeniyim. Birçok tarihi alanda maalesef böyle yazılar var. Bu da tarih bilincimizin tam olarak yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Yurt dışında böyle bir manzara ile karşılaşmadım. Tarih olarak yabancı turistlerin ilgisini çekebilecek bir yer. Tam anlamıyla reklamı yapılamıyor” dedi.

Bir başka vatandaş ise, ”Çok hoşuma gitti ama insan kaynaklı hatalar var. Güvenlik açısından ve giriş-çıkış sıkıntıları var. Manzarası ve havası muhteşem” diye konuştu. (İHA)

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