İnönü, mezarı başında anıldı

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 45'inci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Kıratlı Cumhurbaşkanlığı, Kılıçdaroğlu CHP, Gürak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve İnönü'nün kızı Toker de ailesi adına kabre çelenk bıraktı.

Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İnönü ailesine taziyelerini iletti.

