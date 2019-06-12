Hastaların yoğun bakıma alındığını aktaran Kızılay, "Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"5 ameliyatta başarılı bir şekilde bitmiştir, herhangi bir sıkıntı yok. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Ameliyatlarda herhangi komplikasyonla karşılaşmadık bundan da son derece mutluyuz. Buradaki arkadaşlarımızla başardığımız bir iş, herkese teşekkür ediyorum."

Operasyonların uluslararası şahitlerinden ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre de çok önemli bir işin başarıldığına dikkati çekti.

Ameliyatlara girenlerin hayatının operasyona giren doktorların elinde olduğunu belirten Emre, "Bunun bilincinde olarak son derece titiz, dikkatli çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu başarıyı hak ettiler. Ekibin kuvvetli olması çok önemli. Yeniden bir tarih yazıldı, bundan haberiniz olsun." dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de tüm personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekten vakaların hepsi bir sıkıntı yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Bugün ülkemiz için çok güzel birgün. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir. Anadolu'nun mütevazi bir şehri olan Malatya'da böyle bir işin yapılması bizi gerçekten çok mutlu etti. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."