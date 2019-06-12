HABER

İnönü Üniversitesinin "karaciğer nakliyle" rekor denemesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2019 23:07 | Son Güncelleme

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığı belirtildi - Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay: - "Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum" - Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz: - "Ameliyatlarda herhangi komplikasyonla karşılaşmadık bundan da son derece mutluyuz" - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin: - "Anadolu'nun mütevazi bir şehri olan Malatya'da böyle bir işin yapılması bizi gerçekten çok mutlu etti. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum"

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinden, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı organize edilen 5 karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde 10 ayrı odada 36'sı cerrah 100'ün üzerinde personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar yaklaşık 13 saat sürdü.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Karaciğer Nakli Enstitüsü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ameliyatların başarıyla tamamlandığını belirtti.

Hastaların yoğun bakıma alındığını aktaran Kızılay, "Ameliyatlar şeffaf bir şekilde tamamlandı ve kayıt altına alındı. Bütün ameliyatlar görüntü kaydına alındı. Bu üstün başarılı ameliyatları gerçekleştiren, aramızda olan bütün ekibimize teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum. Ülkemiz için büyük kazanç olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da nakil ameliyatları aynı anda başlatıp akşam itibariyle bitirmeyi planladıklarını hatırlattı.

Yaklaşık 13 saatin ardından operasyonların başarılı şekilde tamamlandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"5 ameliyatta başarılı bir şekilde bitmiştir, herhangi bir sıkıntı yok. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Ameliyatlarda herhangi komplikasyonla karşılaşmadık bundan da son derece mutluyuz. Buradaki arkadaşlarımızla başardığımız bir iş, herkese teşekkür ediyorum."

Operasyonların uluslararası şahitlerinden ABD'deki Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre de çok önemli bir işin başarıldığına dikkati çekti.

Ameliyatlara girenlerin hayatının operasyona giren doktorların elinde olduğunu belirten Emre, "Bunun bilincinde olarak son derece titiz, dikkatli çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar. Hepsini tebrik ediyorum. Bu başarıyı hak ettiler. Ekibin kuvvetli olması çok önemli. Yeniden bir tarih yazıldı, bundan haberiniz olsun." dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin de tüm personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bugün gerçekten vakaların hepsi bir sıkıntı yaşanmadan başarıyla tamamlandı. Bugün ülkemiz için çok güzel birgün. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir. Anadolu'nun mütevazi bir şehri olan Malatya'da böyle bir işin yapılması bizi gerçekten çok mutlu etti. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

Malatya Valisi Aydın Baruş ise kentte bugün tıp tarihine geçecek bir başarının yaşandığını söyledi.

Kolay kolay başarılamayacak bir ekip çalışmasının ortaya konduğunu bildiren Vali Baruş, "10 ayrı ameliyat odasında karaciğer nakilleri başarıyla gerçekleştirildi. Şu an itibarıyla hastalarımız ameliyathanelerden çıkartılarak yoğun bakıma alındılar. Bu başarı niye büyük? Çünkü 100 kişinin üzerinde bir ekibin katılımıyla gerçekleşen bir olay." şeklide konuştu.

Konuşmaların ardından ameliyatlara katılanlar ve protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ameliyatlar, Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan'dan Prof. Dr. Nuru Bayramov, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli ve noter şahitliğinde gerçekleştirildi.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (3)Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (3)
Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (2)- YenidenMalatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Malatya Prof. Dr. Ahmet Kızılay Rekor Denemesi Turgut Özal Tıp Merkezi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.