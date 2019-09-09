HABER

İnönü’de trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında, LPG yüklü bir tankerin kontrolden çıkarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, tankın dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.Kaza sabah saatlerinde Kütahya-Bursa yolu İnönü girişinde meydana geldi.

İnönü’de trafik kazası

Eskişehir’in İnönü ilçesi yakınlarında, LPG yüklü bir tankerin kontrolden çıkarak tarlaya düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, tankın dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.
Kaza sabah saatlerinde Kütahya-Bursa yolu İnönü girişinde meydana geldi. Tamer Turan (48) yönetimindeki 34 DV 5579 plakalı LPG yüksel tanker, kontrolden çıkarak yol yakınındaki sazlık alandan geçerek tarlaya düşüp yan yattı. Sürücünün uyuması sonucu aracın kontrolünü kaybettiği iddia edilen kazanın öğrenilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, tankerin dolu olması güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi. Tankerde henüz bir sızma olmadığı öğrenilirken, trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Tanker çevresinde güvenlik önlemleri sürürken, polisin olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor.

İnönü’de trafik kazası

İnönü’de trafik kazası

İnönü’de trafik kazası

İnönü’de trafik kazası

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Bir haftada bin 420 kaçak göçmen yakalandıBir haftada bin 420 kaçak göçmen yakalandı
Gelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldüGelibolu'da makilik yangını; 1 saatte söndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.