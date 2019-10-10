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İnovasyonla başarıya ulaşanlar ödülünü alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri törenini 10 Aralık tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenleniyor.

İnovasyonla başarıya ulaşanlar ödülünü alıyor

Türkiye Marka ve Kariyer Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri törenini 10 Aralık tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenleniyor. İş, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katılacağı ödül töreninin sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı gerçekleştirecek.
Türkiye Kent Ödülleri Törenin ‘de, "Ah Zaman" parçasıyla müzik listelerinde üst sıralara çıkan Derya Uluğ ve Katakulli parçasıyla büyük beğeni toplayan Ayşe Hatun Önal ve ünlü keman virtüözü Canan Anderson katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti verecek.
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nin kazananları, gelen başvuruların komite ve jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından halk oylamasıyla belirlenmektedir. Spesifik yapılarından dolayı değerlendirme yapmanın uzmanlık gerektiği durumlarda ve sektörlerde Tertip Komitesi ve Jurisi halk oylamasına gitmeden kendi insiyatifiyle de ödül vermektedir.
Türkiye İnovasyon ve Başarı ödülleri yeni ürün ve teknoloji geliştiren kurumların yanında, ayrıca üretim, satış,pazarlama,insan kaynakları yönetimi gibi iş süreçlerinde İnovasyon yaklaşımıyla hareket eden kişi ve kurumlara verilmektedir. Türkiye İnovasyon ve Başarı ödülleri ayrıca kendi sektöründe başarılı çalışmalar gerçekleştiren, ilklere ve yeniliklere imza atan şirketlere ve markalara da verilmektedir.
Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri Töreni, bu yıl imzasını attığı Strong Medya Türkiye Marka Ödülleri ve Türkiye Lider Marka Ödülleri törenleriyle Türkiye’de kendi alanına ilkler kazandıran Strong Medya AŞ’nin organizatörlüğünde düzenleniyor.

İnovasyonla başarıya ulaşanlar ödülünü alıyor

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