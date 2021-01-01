INR nedir? INR yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri nelerdir?

Sağlık sorunlarının tedavisini belirleyici unsurlardan biri de kandaki pıhtılaşma süresidir. Kanın pıhtılaşma süresine göre kan sulandırıcı ilaçlar tedavi için kullanılır. Kanın pıhtılaşma süresini ölçmek için INR takibi yapılır. Yapılan teste göre hastanın kanındaki pıhtılaşma süresi belirlenir. INR Testi Nedir? INR Testi Neden Yapılır? “International Normalized Ratio” açılımıyla bilinen INR testi, tüm dünyada kandaki pıhtılaşma süresini takip etmek için yapılır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen test, çeşitli sağlık problemlerini önlemede oldukça önemli bir role sahiptir. Standart bir pıhtılaşma ölçüm süresi sonucu veren test, doktorun gerekli gördüğü durumlarda mutlaka yapılmalı ve INR değerleri düzenli olarak takip edilmelidir. Kan pıhtılaşması her insanın vücudunda gerçekleşen bir olaydır. Normalde kan pıhtıları kan damarlarındaki duvarlarda oluşan kesikleri kapatmak, kanamayı durdurmak için oluşur. Ancak pıhtılaşma süresinin hızlı veya yavaş olması çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden INR testi yapılarak vücuttaki kanın pıhtılaşma süresi hesaplanabilir. Bu değeri bilmek hayati bir önem taşır. Acil müdahalelerde ve ameliyat durumlarında da hastaların kanamalarına müdahale edebilmek için INR değeri dikkate alınır. INR testi yalnızca hastalara değil kan sulandırıcı ilaç kullananların tedavilerinin seyrini takip etmek için de yapılır.

Kanamaların önlenmesi için pıhtı değerleri oldukça önemlidir. Pıhtı oranlarını tutturmak için test sonucuna göre hastalara çeşitli tedaviler uygulanır. INR testi nerede yapılır? Hematoloji alanı INR testi ve sonuçların takibiyle ilgili hizmetler verir. Pıhtılaşma değeri normal olmayan kişilerin testleri laboratuvar ortamında izlenerek farklı kan sulandırıcı ilaçlar ile pıhtılaşma süresinin normal hale getirilmesine çalışılır. INR Değeri Kaç Olmalı? INR Değeri Nasıl Ölçülür? İnsan vücudunda kan pıhtılaşması doğal bir olaydır. Ancak, pıhtılaşma süresi çeşitli hastalıkların önlenmesi ve vücudun sağlıklı çalışması için önemlidir. INR testi ile kolayca tespit edilen pıhtılaşma oranı vücut yapısına göre farklılık gösterir. Olması gereken pıhtılaşma oranının altında ve üstünde çıkan kişilere ilaç tavsiye edilir. İnme ve kalp krizi gibi hastalık riski olan kişilere kan sulandırıcı ilaçlar verilir. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlarda tedavi sürecini izlemek için istenen test ilaç dozlarının belirlenmesine yardımcı olur. Hastalık türlerine göre olması gereken INR değerleri farklıdır.

Doktor gözetiminde yapılan testlere göre olması gereken pıhtılaşma süresi ek ilaçlarla kontrol edilir. INR normal değeri ortalama olarak 0.8-1.1 arasında olduğu belirtilir. Ancak bu değerler kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde farklılık gösterir. Bu kişiler için olması gereken ortalama değerler 2.0-3.0 aralığındadır. 2.5-3.5 arası INR değeri yüksek derece risk grubuna giren hastalar için uygundur. Hastanelerde test yaptırarak öğrenebileceğiniz INR değerlerini evde de takip edebilirsiniz. Değerlerini düzenli olarak takip etmesi gereken kişiler için tasarlanan INR ölçüm cihazı çeşitlerini istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Kişisel ölçüm cihazları model özelliklerine göre sonuçları hafızasında tutabilir. Bu sayede aylık ve haftalık ölçüm sonuçlarınızı düzenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Düşük INR Nedenleri Nelerdir? INR testinin sonucuna göre kandaki pıhtılaşma süresi düşük veya yüksek olabilir. Test sonucuna göre kişilere farklı tedaviler uygulanır. INR düşüklüğü vücutta kan pıhtısının fazla olduğunun habercisidir. Dikkat edilmesi gereken bir sağlık problemi olan bu durum emboli olarak adlandırılır.