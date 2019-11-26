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İnşaat alanına kurduğu barakada inzivaya çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:39 | Son Güncelleme

RİZE'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park alanındaki barakada kalıyor.

Arzu ERBAŞ- MEHMET Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE'de yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu (64), şehir hayatı yoğunluğundan uzaklaşmak için sahilde yapımı süren park alanındaki barakada kalıyor. Etrafını çiçeklerle çevirdiği barakada huzur bulduğunu belirten Eyüpoğlu, "Ara sıra burada kalıyorum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor" dedi.

Fener Mahallesi sahilinde, park inşaatı alanındaki etrafı çitle çevrili baraka, görenlerin dikkatini çekiyor. Kentte yaşayan Sıtkı Eyüpoğlu, şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak için park inşaatı alanında, derme çatma kurduğu barakada kalıyor. Çevrede 'yorgun’ lakaplıyla tanınan, evli ve 2 çocuk babası Eyüpoğlu, parkın inşaatı bitene kadar kaldığı barakada stres atıyor. Eyüpoğlu, çay ikram ettiği ziyaretçilerini de barakası önündeki koltuklarda ağırlıyor.

İnşaat alanında kendisine geçici olarak izin verilen Sıtkı Eyüpoğlu, çevresini çiçeklerle donatıp, yağmura karşı brandayla da önlem aldığı barakada, huzur bulduğunu söyledi. Eyüpoğlu, "Yaklaşık 3 aydır burada kalıyorum. Etrafı izleyebileceğim bir çardak da yaptım. Çayımı demliyorum, radyomdan Kur'an-ı Kerim dinliyorum. Bazen ziyaretçilerim geliyor, onlarla da oturup, çay içiyoruz. 'Çevre güzel görünsün' diye etrafı da çiçeklendirdim. Aradığım ferah ve huzurlu ortamı oluşturdum. Burası benim inziva yerim. Kafamı dinleme fırsatım oluyor. Hayvanlara da bakıyorum. Yemekleri toplayarak kedilere, köpeklere taşıyorum; kuşları bile besliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen sessizlik iyidir" dedi.

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