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  4. İnşaat alanında korkunç olay! Hemen ekiplere haber verdiler

İnşaat alanında korkunç olay! Hemen ekiplere haber verdiler

17.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde 73 yaşındaki Şefika O. isimli kadın, inşaat alanında ölü bulundu.

İnşaat alanında korkunç olay! Hemen ekiplere haber verdiler

İlçeye bağlı Anıt Mahallesi 0318 Sokak'ta inşaat alanında bir kadının hareketsiz yattığını görenler durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Polis ekipleri tarafından olay yeri güvenlik çemberine alınırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hayatını kaybeden kadının Şefika O. olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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