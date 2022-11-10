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İnşaat alanında korkutan patlama! İki kişi yaralandı

10.11.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te temel kazısı yapılan bir inşaat alanında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralanırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İnşaat alanında korkutan patlama! İki kişi yaralandı

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaat alanında temel kazısı yapıldığı esnada bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama sonrası taş parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede büyük korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sürerken patlama ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama Gaziantep

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