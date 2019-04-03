İnşaat bariyerinin yayaların üzerine devrilmesi güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'de bir inşaat alanını çevreleyen bariyerin kaldırımda yürüyen 2 kadının üzerine devrilmesi ve birini yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mucibur Rahman Caddesi'nde bir inşaatın şantiye alanını çevreleyen demir çerçeveli tahta bariyer, kaldırımda yürüyen 2 kadının üzerine devrildi.

Kadınlardan biri bariyerin altından çıkmayı başarırken diğeri ise çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı.

Ambulansla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bariyerin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

