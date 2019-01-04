Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Hangi yapıda, hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı Bakanlığımızca elektronik ortamda belirlenecek. Böylelikle hiçbir şekilde yapı müteahhidi ile yapı denetim kuruluşu arasında ticari bağ kurulamayacak." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depreme karşı dayanıklı binaların yapılması ve yapı denetimlerindeki usulsüzlüklerin engellenmesi amacıyla inşaatlarda kullanılan betonları "elektronik sistem" ile denetleyecek. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığında, Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda İlk Sıralandırma Töreni düzenlendi.

Varank, törende yaptığı konuşmada, yapıların üretimi sürecinde can ve mal güvenliği ile milli servetin korunabilmesi için çağdaş standartlarda denetim sağlamanın devletin öncelikli görevi olduğunu söyledi. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını belirten Varank, sağlıksız yapılaşmanın oluşturduğu yapı stokunun depremler sonrasında yıkıma uğraması nedeniyle ülkenin çok büyük kayıplar yaşadığını ifade etti. Varank, bu nedenle yapı denetiminin günün şartlarına göre değerlendirilerek yeniden tanımlanması ve konusunda uzman personele sahip, kurumsallaşmış firmalar vasıtasıyla yürütülmesi gereği ortaya çıktığını aktardı.