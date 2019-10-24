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İnşaat Bilgi Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Uluslararası Yapısal Beton Federasyonu Türkiye Temsilciliğince İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede, betonarme yapıların depreme dayanıklılığı ve olası depreme karşı alınması gerekenler önlemler konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yapısal Beton Federasyonu (fib) Türkiye Temsilciliğince İnşaat Bilgi Zirvesi gerçekleştirildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği toplantı salonunda gerçekleştirilen zirvede, deprem konusu ele alındı.

Japonya, Yeni Zelanda, İtalya, ABD ve Avrupa ülkelerinden akademisyen ve uygulayıcı katılımcıların yer aldığı zirvede, Türkiye'deki deprem riskine de değinildi.

Mevcut yapıların sismik analizleri alanında çalışma yürüten Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Stefano Pampanin, betonarme yapıların performans analizi ve tasarımları alanında araştırmalar yapan Kyoto Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Minehiro Nishiyama ile yapısal analiz, tasarım ve mühendislik yönetimi konularında çalışma yapan Dr. Ned Cleland ve taban izolatörleri konusunda uzman Dr. Tsubasa Tani, zirvede sunum eşliğinde tecrübelerini aktardı.

İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper İlki, sunumlarının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zirvede Prefabrik Yapılar Komisyonunun bir araya geldiğini söyledi.

Zirvede yapıların deprem davranışı ve güçlendirilmesi konuları üzerinde durulduğunu dile getiren Prof. Dr. İlki, "Daha önceki depremlerde çok kez bu tür yapılar hasar gördü. Bu yapıların nasıl daha iyi yapılabileceği ve nasıl güçlendirileceği tartışıldı. Özellikle Yeni Zelanda ve İtalya örnekleri ülkemiz açısından önemli ve çarpıcı." dedi.

Söz konusu ülkelerdeki deprem güvenliği incelemesi kuralının Türkiye'de de uygulanabilir olduğuna dikkati çeken İlki, şöyle konuştu:

"2011'de yaşanan büyük Yeni Zelanda depreminden sonra devlet oradaki vatandaşların binalarını, risk derecesine göre belli bir süre içinde deprem güvenliği açısından kontrol etmesini mecbur tutmuş durumda. Benzer şekilde bu deprem incelemesinden sonra da daha uzun bir süre zarfında bu binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi zorunlu. Bu ülkemiz için de oldukça iyi bir model olabilir. Benzer kurallar İtalya'da da gelmiş durumda. İtalya'daki kurallar biraz daha gönüllü, mecburi değil. Ancak orada da binaların deprem güvenliğinin belli bir noktaya çıkarılması durumunda devlet bazı avantajlar sağlıyor vatandaşlarına. Örneğin, E sınıfı bir deprem güvenliğinden C sınıfı bir deprem güvenliğine yapınızı ulaştırdığınız zaman bununla ilgili masrafın belli bölümünü devlet size uzun vadeli kredi olarak verebiliyor ki bu da yine ülkemiz için önemli olabilecek bir model."

İlki, güçlendirmeye teşvik ederek deprem riskini azaltmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Zirvede katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi.

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