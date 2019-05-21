İnşaat çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi!

Alınan bilgiye göre, 9 yaşındaki İ.B.G, henüz belirlenemeyen bir nedenle İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta inşaat alanında bulunan çukura düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş makinesi yardımıyla genişletilen boşluğa giren ekipler, özel ekipmanlar yardımıyla çocuğu bulundu yerden çıkardı.

G., olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrasında kurtarılarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İhsan Baran Geldi'nin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

(AA-İHA)





