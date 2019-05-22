İnşaat çukuruna düşen çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde oyun oynadığı sırada bir inşaatın içerisinde bulunun çukura düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı.

Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde bir inşaatın alanına girerek oyun oynayan 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi alanda bulunan çukura düştü. Talihsiz çocuğun çukura düştüğünü öğrenen yakınları durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Düştüğü yerden yaklaşık 6 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhsan Baran Geldi’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen İhsan Baran’ın dedesi Osman Karaca müteahhit firmanın önlem almadığını belirterek, “Müteahhidin ihmali, orada çukur açıyorlar ama kapatmıyorlar. Müteahhitten şikayetçiyim bir can bu kadar mı ucuz. Kurtarma çalışmaları 6 saat sürdü. Hastaneye gider gitmez öldü, orası 10 metrelik bir çukur. Önlem olsaydı bu olmazdı. Bu kuyunun üstüne tahta koysan yine bir şey olmazdı. Adam 5 kuruş fazla kazanacağım diye hiç önlem almamış” dedi.

Burada otopsi işlemleri tamamlanan İhsan Baran Geldi’nin cenazesi baba Oğuzhan Geldi tarafından alınarak defnedilmek üzere memleketi Samsun’a götürüldü.

