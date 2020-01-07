HABER
  4. İnşaat çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İnşaat çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 22:06 | Son Güncelleme

İnşaat çukuruna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat çukuruna düşen bir otomobilin yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Ümit Yılmaz idaresindeki 01 ADF 660 plakalı otomobil, biriken yağmur suyunu fark edemeyerek yolun kenarında bulunan inşaat çukuruna düştü.

Otomobilin yarısı suya gömülürken olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olayda hafif yaralanan Yılmaz, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri söz konusu bölgede emniyet şeridi çekerek ikinci bir kazanın olmaması için önlem aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralıPolis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı
Spil’den kartpostallık manzaralarSpil’den kartpostallık manzaralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inşaat çukuruna düşen otomobil polis Sarıçam

En Çok Okunan Haberler

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

90'ların ünlü ismi son haliyle şaşırttı! Tanımak imkansız

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

Yataktan üstsüz poz geldi! 'Ooo bebeğim...'

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

5 ülkede kırmızı alarm! Saldırı bekleniyor

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

Beyazıt'taki polis müdahalesiyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Çok sayıda ilde alarma geçildi! 'Turuncu' ve 'Kırmızı' uyarı

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Kadıköy'de genç kadına yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

İstanbul'da yılbaşı gecesi taciz dehşeti!

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çığ! Ölü ve yaralılar var

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 80 oldu

İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.