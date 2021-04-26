HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da inşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Antalya'da inşaat çukurunda mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

26.04.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir inşaatın çukurunda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesindeki bir inşaat çukuruna dün öğle saatlerinde bir köpek düştü. Yaklaşık 5 metre derinlikteki çukurda mahsur kalan köpeği fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için operasyon hazırlığı yaptı. Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla çukura inip köpeğe kurtarma kemerini taktı. Diğer iki itfaiye eri ve çevredeki bazı vatandaşlar da kemere bağlı ipi yukarıya çekerek köpeği kurtardı.

KURTARMA ANI KAMERADA

Kurtarma anı cep telefonuna yansırken, görüntüleri sosyal medyada izleyenler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Gökyüzünden çamur yağdı!Gökyüzünden çamur yağdı!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Uzman isim uyardı: Durum kötüleşecek

Uzman isim uyardı: Durum kötüleşecek

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

Bill Gates pandeminin biteceği tarihi açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.