HABER

İnşaat firmasını kurşunladı, kahvede yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 17:48 | Son Güncelleme

İZMİT'te bir inşaat firmasının ofisini kurşunlayan Ümit Ö.(31), polisin operasyonu ile bir kahvede yakalandı.  Olay, 25 Ocak gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Beril Sokak'ta meydana geldi.

İnşaat firmasını kurşunladı, kahvede yakalandı

Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- İZMİT'te bir inşaat firmasının ofisini kurşunlayan Ümit Ö.(31), polisin operasyonu ile bir kahvede yakalandı.
Olay, 25 Ocak gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Beril Sokak'ta meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, gece geç saatlerde sokak üzerinde bulunan U.K.'ya ait inşaat firmasının ofisine ateş edildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler, olay yerine gitti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda olayı daha önce kasten yaralama suçundan sabıka kaydı olan Ümit Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı teknik takibe aldı. İzmit Yeni Mahalle'de bir kahvede olduğu tespit edilen Ümit Ö., bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Şüphelinin üzerinde iş yerini kurşunladığı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI

İnşaat firmasını kurşunladı, kahvede yakalandı

Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler Bu keşif olay yarattı! Yeniden dünyaya gelebilirler
Zincirleme kaza: 5 yaralıZincirleme kaza: 5 yaralı
Bursa'da zincirleme kaza: 5 yaralıBursa'da zincirleme kaza: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi mi?

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Ecem Balcı'nın günlüğünde korkunç ifadeler!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.