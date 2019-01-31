İnşaat firmasını kurşunladı, kahvehanede yakalandı

Selda Hatun TAN- Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT'te bir inşaat firmasının ofisini kurşunlayan Ümit Ö.(31), polisin operasyonu ile bir kahvehanede yakalandı. Olay, 25 Ocak gecesi İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Beril Sokak'ta meydana geldi. Gece geç saatlerde sokak üzerinde bulunan U.K.'ya ait inşaat firmasına ait ofisin kurşunlandığı ihbarını alan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, hemen olay yerine gitti. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında olayı daha önce kasten yaralama suçundan sabıka kaydı olan Ümit Ö.'nün gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı teknik takibe aldı. İzmit Yeni Mahalle'de bir kahvehanede olduğu tespit edilen Ümit Ö., bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Ümit Ö.'nün üzerinde iş yerini kurşunladığı tabanca da ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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