İnşaat halindeki binadan düşen işçi öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da inşaat halindeki binadan düşen Nezir Ayvaz (31), yaşamını yitirdi.
Olay saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı inşaat halindeki binanın üçüncü katından düşen Nezir Ayvaz, ağır yaralandı. Dğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri Ayvaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nezir Ayvaz'ın cenazesi, incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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