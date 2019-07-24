HABER

İnşaat halindeki binadan düşen işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:00 | Son Güncelleme

ANTALYA'da inşaat halindeki binadan düşen Nezir Ayvaz (31), yaşamını yitirdi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da inşaat halindeki binadan düşen Nezir Ayvaz (31), yaşamını yitirdi.
Olay saat 16.00 sıralarında Aksu ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı inşaat halindeki binanın üçüncü katından düşen Nezir Ayvaz, ağır yaralandı. Dğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri Ayvaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nezir Ayvaz'ın cenazesi, incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
Malzeme boşalttığı kamyonun damperi altında can verdiMalzeme boşalttığı kamyonun damperi altında can verdi
Otomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralıOtomobil, ışık ihlali yapan motosiklete çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

Çavuşoğlu'ndan ABD heyetine ilişkin açıklama

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul'da iki metrobüs kaza yaptı: Yaralılar var

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Klima motoru patladı ev savaş alanına döndü: 1 yaralı

Klima motoru patladı! Ev savaş alanına döndü

Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.