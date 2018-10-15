İnşaat halindeki lisenin istinat duvarı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da inşaat halindeki lise binasının istinat duvarının çökmesi sonucu, kepçeyle birlikte toprak yığınının altında kalan işçilerden Nihat Aslan (33) öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Çamurlu Mahallesi Yıldıztepe mevkisinde meydana geldi. İnşaatı süren Malatya Anadolu Lisesi'nin arkasında yapımına devam edilen istinat duvarı, işçilerin çalışması sırasında çöktü. Kepçeyle birlikte toprak yığını altında kalan işçiler Nihat Aslan, Süleyman Kaya, Yılmaz Ernez ve Sedat Kaya yaralandı. Yükselen toz bulutunu görenler sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprak yığınının altında kalan yaralıları çıkardı. Yaralı işçiler, sağlık görevlilerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan işçilerden Nihat Aslan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. İşçinin cansız bedeni otopsi için morga konulurken, tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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