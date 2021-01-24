HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnşaat hırsızlıları kıskıvrak yakalandı

İnşaat hırsızlıları kıskıvrak yakalandı

24.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnşaat hırsızlıları kıskıvrak yakalandı

İzmir Güzelbahçe’de inşaattan hırsızlık yapıp plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde inşaattan hırsızlık olayı olduğunu ve şüphelilerin kırmızı renkli Anadol marka plakasız bir araçla olay yerinde bulunan başka bir araca çarparak kaçtığı ihbarı alındı.

İzmir Güzelbahçe’de inşaattan hırsızlık yapıp plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde inşaattan hırsızlık olayı olduğunu ve şüphelilerin kırmızı renkli Anadol marka plakasız bir araçla olay yerinde bulunan başka bir araca çarparak kaçtığı ihbarı alındı. Jandarma devriye ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmalar ve kaçış istikametindeki kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, şüpheli C.E. ve N.C. isimli şahıslar Güzelbahçe ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheliler yapılan sorgulamalar sonucunda meydana gelen hırsızlık olayı ile beraber farklı tarihlerde Güzelbahçe ilçesinin 3 ayrı mahallesinde 4 farklı hırsızlık olaylarını da birlikte işlediklerini itiraf etti. Hırsızlık sonucunda çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak C.E. ve N.C. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İnşaat hırsızlıları kıskıvrak yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Uğur Mumcu videoları kaldırıldı mı? TRT'den açıklama geldiUğur Mumcu videoları kaldırıldı mı? TRT'den açıklama geldi
81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Bakan Soylu paylaştı! İşte HDP binasına düzenlenen operasyonun görüntüleri

Bakan Soylu paylaştı! HDP binasında skandal görüntüler

Korsan baskınına uğrayan Türk gemisi limana demirledi

Korsan baskınına uğrayan Türk gemisiyle ilgili flaş gelişme

Meteoroloji'den Marmara'da yarın kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji uyardı! Yarın çok kuvvetli olacak

Uğur Mumcu videoları kaldırıldı mı? TRT'den açıklama geldi

Uğur Mumcu videoları kaldırıldı mı? TRT'den açıklama geldi

TSK'da yeni üniforma! Mehmetçik için üretilen yeni 'kamuflaj' ilk kez görüntülendi

Mehmetçik için yeni 'kamuflaj'

Yargıtay 'kabadayılık yapma' sözünün hakaret olmadığına hükmetti

Yargıtay'dan şaşırtan karar! O söz hakaret sayılmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.