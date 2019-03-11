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İnşaat işçileri ağaçta asılı cesedi görünce şoka girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Denizli’de ormanlık alanda ağaçta asılı cesedi gören inşaat işçileri büyük şok yaşadı.

Denizli’de ormanlık alanda ağaçta asılı cesedi gören inşaat işçileri büyük şok yaşadı. İşçiler polise haber verirken, intihar eden şahsın otomobilinde borçlarının yazılı olduğu bir banka dekontu bulundu.
Olay, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi 12218 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Ş.S. sabah saatlerinde evinden çıkarak otomobille ormanlık alana gitti. S.S. kendini bir ağaca asarak intihar etti. Ağaçta asılı bir kişinin olduğunu gören inşaat işçileri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Ardından çevrede inceleme yapan ekipler, S.S.’nin otomobilinde ise borçlarını yazdığı bir banka dekontu buldu. Cenaze yapılan incelemelerin ardından ağaçtan alınarak cenaze aracına konulup otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) morguna gönderildi. Cesedi ise ağaca çıkan polisler indirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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