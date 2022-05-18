HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnşaat işçileri buldu! Elazığ’da 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü!

İnşaat işçileri buldu! Elazığ’da 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü!

18.05.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 19 yaşındaki genç kız 18 katlı katlı binanın önünde ölü bulundu. İnşaat halindeki binanın önünde bulunan genç kızın ölümü şüpheli bulunurken, geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnşaat işçileri buldu! Elazığ’da 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü!

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler inşaatı devam eden 18 katlı binanın önünde hareketsiz şekilde yatan bir genç kız gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Lütfiye Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Screenshot_2

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Polis, genç kızın ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Screenshot_4

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İntihar' demişti! Sevgili hakkında tutuklama kararı'İntihar' demişti! Sevgili hakkında tutuklama kararı
'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."'Bitcoin Safiye' ve eşinin 135 yıl hapsi isteniyor! 39 sayfalık savunma: "Kazananlar sustu..."
Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuzEkrem İmamoğlu'ndan çok sert sözler: Kaos yaratmak istiyorsunuz
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Erdoğan'dan SADAT, Atatürk Havalimanı ve Kaftancıoğlu açıklaması

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

İlginizi Çekebilir

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Okulda skandal! Öğretmen öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Seksi pozlarını görünce ortalık karıştı! “Son gülen ben oldum”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.