İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı

Trabzon’un Araklı ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir video çekti. Strafordan yaptıkları podyuma çıkan işçiler çalışma kıyafetleri ile birlikte ellerine aldıkları mala, keser, kazma ve çimento mikseri ile yürüdü. Ünlü mankenlere taş çıkartacak şekilde yürüyen işçilerden en çok dikkati ise elindeki demir ve arkasından sarkan kablo ile arkadaşlarını görüntülemeye çalışan kameraman çekti. Şarkı eşliğinde sosyal medyaya yüklenen video 2 günde 5 milyon kişi tarafından izlendi.

Eline aldığı demir parçasıyla kameramanlık yapan inşaat işçisi Tuncay Şahan, yaptığı açıklamada “Arkadaşlarla bir video çektik bizde bu kadar tutacağını tahmin etmemiştik. Ben videoya nasıl bir görsellik yaparım diye düşündüm. Aklıma kameramanlık geldi. Çok güzel yorumlar aldık. Bizi izlemeye devam etsinler. En kısa zamanda yeni videolarımız gelecek” dedi.

“İNŞAATTA KAHVE İÇERKEN AKLIMAZA GELDİ”

Çekilen videoda mankenlik yapan işçilerden Taner Aslan, videonun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Güzel bir video oldu. Mutluyuz. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştik. Eğlencesine yapmıştık” şeklinde konuştu.