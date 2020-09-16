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İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Hükümet Konağı’nın inşaatında çalışan işçiler strafordan yaptıkları podyumda defile düzenledi. Ellerine aldıkları mala, keser ve çimento mikseri ile ünlü mankenlere taş çıkartacak bir video çeken ve bunu sosyal medyada paylaşan inşaat işçilerinin görüntüleri 2 günde 5 milyon izlendi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatında çalışan işçiler sosyal medyada izlenme rekoru kıran bir video çekti. Strafordan yaptıkları podyuma çıkan işçiler çalışma kıyafetleri ile birlikte ellerine aldıkları mala, keser, kazma ve çimento mikseri ile yürüdü. Ünlü mankenlere taş çıkartacak şekilde yürüyen işçilerden en çok dikkati ise elindeki demir ve arkasından sarkan kablo ile arkadaşlarını görüntülemeye çalışan kameraman çekti. Şarkı eşliğinde sosyal medyaya yüklenen video 2 günde 5 milyon kişi tarafından izlendi.

Eline aldığı demir parçasıyla kameramanlık yapan inşaat işçisi Tuncay Şahan, yaptığı açıklamada “Arkadaşlarla bir video çektik bizde bu kadar tutacağını tahmin etmemiştik. Ben videoya nasıl bir görsellik yaparım diye düşündüm. Aklıma kameramanlık geldi. Çok güzel yorumlar aldık. Bizi izlemeye devam etsinler. En kısa zamanda yeni videolarımız gelecek” dedi.

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“İNŞAATTA KAHVE İÇERKEN AKLIMAZA GELDİ”

Çekilen videoda mankenlik yapan işçilerden Taner Aslan, videonun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Güzel bir video oldu. Mutluyuz. Bu kadar izleneceğini tahmin etmemiştik. Eğlencesine yapmıştık” şeklinde konuştu.

Seyit Aslan ise videolarının devamının geleceğini ifade ederek “İnşaatta kahve içerken aklımıza böyle bir şey geldi. Bir eğlence yapalım dedik. Bu kadar izleneceğini tahmin etmiyordum. Devamı gelecek” diye konuştu.

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“ÜNLÜ İSİMLERDEN TEKLİF ALDIK”

Çekilen videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Müjdat Uğur da, 2 günde 5 milyon izlenen video sonrası ünlü isimlerden teklifler aldıklarını kaydederek, “Daha öncede böyle videolar yapıyorduk. Bu videonun bu kadar izleneceğini tahmin etmiyorduk. Çok güzel oldu. Beğeniler geldi. Demek ki iyi bir şey yapmışız ki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sıkıntılı süreçte böyle bir şey yaparak insanları sevindirdiysek ne mutlu bizlere. Demek ki iyi yoldayız. Video bir anda patladı. Bu kadar ses getirir diye düşünmedik. 2. gün itibariyle izlenme videoyu yüklediğim sosyal medya platformunda 5 milyon oldu. Bunun dışında oradan indirilip başka yerlerde de paylaşanlar oluyor. Milyonlarca takipçisi olan ünlülerde videoyu paylaştılar. Ülkemizde tanınan bazı kişilerden teklifler bile aldık. Beraber bir çalışma yapabiliriz gibi teklifler geliyor. İnşallah bu tür videoların devamını gelecektir. Bu tür şeylerle bizde mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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