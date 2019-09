İnşaat işçileri ile esnaf arasında taş, sopa ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, inşaat işçileri ile elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavgayı ayırmak için bir kişi havaya ateş açarken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Manavgat Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın inşaatında çalışan işçiler ile yan binanın altında bulunan elektrik malzemeleri satan iş yeri sahipleri arasında elektrik malzemeleriyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iki taraf birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan elektrik firması sahipleri Serkan D. ve Volkan D., Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne, işçilerden Mezher C., Recep C. ve Halim C. ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sokaktaki kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, tarafları ayırmak için bir kişinin havaya ateş açtığı görüldü. Meydan savaşına dönen kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.