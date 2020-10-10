İnşaat işçilerinin alacak kavgasında 1 kişi tutuklandı

Samsun’da inşaat işçileri arasında alacak-verecek tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişinin bıçaklanarak, 2 kişinin de darp sonucu yaralanması ile ilgili adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi’nde akşam saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçileri ile şantiye şefi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada K.S.(35) ve N.P.(35) hem bıçaklanarak hem de darp sonucu, U.S.(35) ve H.Ö. (32) ise darp sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili M.Ö. (35), İ.Ö. (36) ve A.A.’yı (35) gözaltına alarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim etti. Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ö., İ.Ö. ve A.A. geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, İ.Ö. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

